16. Juni 2017

16. Juni 2017

ML Gold Corp. (TSX-V: MLG; FSE: XOVN.F) ("ML Gold" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen eine nicht brokergeführte Privatplatzierung von Flow-Through-Aktien für einen Bruttoerlös von insgesamt 306.000 CAD durchführen wird. Das Flow-Through-Emissionsangebot wird 1.800.000 Flow-Through-Aktien zu einem Preis von 17 Cent pro

Flow-Through-Aktie umfassen. Der Erlös aus dem Verkauf der Flow-Through-Einheiten wird für die in British Columbia liegenden

Liegenschaften des Unternehmens ausgegeben werden.

Gewisse Directors und Officers des Unternehmens könnten an der Privatplatzierung teilnehmen. Solch eine Teilnahme würde als eine Transaktion durch eine dritte Partei betrachtet werden gemäß Multilateral Instrument 61-101. Die Transaktion wird von der formellen Bewertung und der Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre ausgenommen sein, da der faire Marktwert der ausgegebenen Aktien nicht 25% der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigen wird.

Veränderungen im Management

Das Unternehmen berichtet, dass Graham Harris von seinem Amt als ein Director und CEO des Unternehmens zurückgetreten ist. Andrew Bowering der derzeitige Chairman und ein Director wurde zum neuen CEO ernannt. Ferner wurde Simon Clarke in den Board bestellt, wo er Herrn Harris ersetzt. Das Unternehmen bedankt sich bei Herrn Harris für seine Beiträge zum Unternehmen und wünscht im das beste für seine zukünftigen Unternehmungen.

Herr Clarke besitzt über 25 Jahre an Unternehmensfinanz- und Unternehmensentwicklungserfahrung mit Schwerpunkt auf Ressourcen- und Energietechnologieunternehmen. Er bringt beachtliche Erfahrung im Geschäftsaufbau und in der Geschäftsentwicklung sowie der Implementierung erfolgreicher Kapitalmarktstrategien mit sich. Herr Clark war ein Director und Prüfungsausschussvorsitzender in einer Reihe von börsennotierten und privaten Unternehmen.

Herr Clarke wurde 1990 als Firmen- und Wertpapieranwalt zugelassen und war vier Jahre in der in der Stadt London ansässigen Anwaltskanzlei Simmons & Simmons tätig einschließlich zweier Jahre an der Londoner Börse. Von 1994 bis 2000 war er ein Investmentbanker in London, zuerst mit West LB Panmure und danach bei Williams de Broe Plc mit Fokus auf kleine bis mittlere Unternehmen. Seit seinem Umzug nach Nordamerika im Jahr 2000 hatte Herr Clarke eine Reihe von leitenden Stellen und war im Board of Directors einschließlich bei RailPower Technologies im Bereich Hybrid/ Energiespeicherung, Doublestar Resources und Argus Metals im Ressourcenbereich.

Ferner war Herr Clarke ein Gründer, Director, Prüfungsausschussvorsitzender und der anfängliche Vice President of Corporate Development für OSUM Oil Sands Corp., einem in Calgary ansässigen Ölsand-Unternehmen, das einen Eigenkapitalwert von nahe 2 Milliarden Dollar erzielte und zurzeit ungefähr 8.000 Barrel Öl pro Tag in der Region Cold Lake, Alberta, produziert. Er ist weiterhin ein Beobachter im Board und Berater der OSUM sowie einer der verbleibenden Gründer mit einer andauernden Funktion.

Herr Clarke ist ein Absolvent der Aberdeen University in Schottland (LLB und Diploma in Rechtssprechung).

Über ML Gold Corp.

ML Gold Corp. ist eine kanadische Aktiengesellschaft mit Fokus auf Wertschöpfung für die Aktionäre durch Entdeckungen und strategische Entwicklung von Mineralliegenschaften in Kanada und in den USA.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite des Unternehmens, www.mlgoldcorp.com. Sie können das Unternehmen ebenfalls per E-mail, info@mlgoldcorp.com erreichen oder die Investor Relations telefonisch kontaktieren, (604) 669-2279

