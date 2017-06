Astana, Kasachstan (ots/PRNewswire) - Am 16. Juni wurde auf der

Expo 2017 Astana im Chinapavillon die Beijing-Woche mit dem Thema

"Das schöne Beijing glänzt auf der Expo" eröffnet. Es ist eine

weitere Gelegenheit für Beijing, der Welt nach der Expo 2005 Aichi,

der Expo 2010 Schanghai und der Expo 2015 Mailand seine historische

Präsenz zu zeigen. Dies wird eine positive Rolle dabei spielen, die

Teilnahme von Beijing am Bau von "the Belt and Road" zu stimulieren.



Beijing ist die erste chinesische Stadt, die auf der Expo 2017

Astana Präsenz zeigt. Während der Eröffnungszeremonie gaben auf der

Expo Programme, wie "Rustic Beijing Splendid China", "Bouncy Ball

Acrobatics" und "Tai Chi" einen Einblick in die Beijing Oper,

Akrobatik, Kampfkünste und andere Elemente Beijings. Während des

Empfanges halfen eine Ausstellung über den Beijing-Tourismus,

Volksmusikveranstaltungen und die Beijing-Küche den Gästen die

Tradition und Kultur Beijings durch "die Betrachtung von Szenen aus

Beijing, den Geschmack von Gerichten aus Beijing und dem Zuhören zu

Musik aus Beijing" besser zu verstehen.



In Anlehnung an das Thema der Expo 2017 "Future Energy" wird auf

der Beijing-Woche auch intelligente Energie vorgestellt, die das

Bestreben Beijings fördert, mit den Olympischen Winterspielen 2022

die Stadt von zwei Olympiaden zu werden, und sie trägt ebenfalls dazu

bei, das Ziel der Teilnahme von 300 Millionen Menschen an Eis- und

Schneesportarten zu erreichen.



Li Luxia, stellvertretender Vorsitzender des Chinesischen Rat zur

Förderung des Internationalen Handels Beijing Sub-Rat (CCPIT

Beijing), sagte während der Eröffnungszeremonie, dass die Anlagen der

Olympischen Spiele Beijing 2008 voll genutzt und sie in

Veranstaltungsorte umgebaut werden würden, die sowohl für Winter- als

auch Sommersportarten geeignet sind. So wird als Beispiel für die

geplante Umfunktionierung der Wasserwürfel in einen Eiswürfel

verwandelt, und Menschen können mit VR-Brillen ein immersives

Erlebnis vom Eiswürfel erhalten.



