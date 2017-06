Der größte Stada-Aktionär hat sich von seinen Anteilen am Arzneimittelhersteller getrennt. Das Paket dürfte vor allem bei den Finanzinvestoren landen, die für Stada einen Milliardenbetrag geboten haben.

Der aktivistische Investor AOC hat sich mit einem hohen Gewinn von seinen Anteilen am Arzneimittelhersteller Stada getrennt. Active Ownership Capital (AOC) habe seine Anteile - gut fünf Prozent in Aktien und knapp zwei Prozent in Form von Optionen - verkauft, sagte ein Sprecher am Freitag. An wen sie gingen, sagte er nicht. Das Paket - das größte ...

