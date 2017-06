Wolfsburg (ots) - Der Rekord-Bundesligaspieler des VfL Wolfsburg wechselt zum AS Monaco, kehrt aber nach seinem Karriereende aller Voraussicht nach zu den Grün-Weißen zurück: Torhüter und Kapitän Diego Benaglio verlässt die Wölfe zum 1. Juli, um beim amtierenden französischen Meister eine neue Herausforderung anzunehmen. In insgesamt zehn Spielzeiten beim VfL bestritt der 33-jährige Schweizer 321 Pflichtspiele, wurde Deutscher Meister, Pokalsieger und Supercup-Gewinner. "Der VfL Wolfsburg sagt Danke, Diego Benaglio! Er hat als Führungsspieler und Leistungsträger die Entwicklung unseres Vereins über Jahre mitgeprägt wie kaum ein anderer. Diego hatte es sich verdient, selbst zu entscheiden, ob er seine große Karriere beim VfL fortführen oder nochmal eine neue Herausforderung annehmen möchte. Diego ist ein Profi par Excellence und wir alle freuen uns mit ihm, dass er noch einmal auf höchstem Niveau in der Ligue 1 sowie der Champions League spielen wird. Noch mehr freut es uns aber alle, dass wir uns mit Diego Benaglio grundsätzlich einig sind, dass er nach seinem Karriereende eine Position beim VfL Wolfsburg übernehmen und uns damit auch zukünftig eng verbunden bleiben soll", betont Sportdirektor Olaf Rebbe.



Bestwerte, Erfolge und ein Rekord



Diego Benaglio gilt in Wolfsburg als Leitwolf, Urgestein und Clubidol. Der Keeper stellte sich stets in den Dienst der Mannschaft und des Vereins. In der abgelaufenen Saison, in der er nur mehr 14 Bundesliga-Spiele bestritt, war sein großes Engagement auf wie neben dem Platz ein Erfolgsfaktor im Kampf um den Klassenerhalt. Benaglio hat insgesamt 259 Bundesligaspiele, 27 DFB-Pokal-Einsätze sowie 35 Spiele in den internationalen Wettbewerben (UEFA Champions League, UEFA Europa League und UEFA Cup) für die Wölfe absolviert. 2009 wurde der zweifache Familienvater mit dem VfL Wolfsburg Deutscher Meister. 2015 gewann er den DFB-Pokal und den Supercup, darüber hinaus wurde er 2009 und 2013 als Fußballer des Jahres in der Schweiz geehrt. Im Trikot der Eidgenossen bestritt Diego Benaglio 61 Länderspiele und nahm an drei Weltmeisterschaften, einer Europameisterschaft sowie an den Olympischen Spielen in London teil.



"Ich freue mich auf unser Wiedersehen"



"So sehr ich mich darauf freue, beim AS Monaco jetzt noch einmal ein neues Kapitel in meiner Laufbahn aufzuschlagen, so schwer ist mir der Abschied doch gefallen. Wolfsburg und der VfL sind eine zweite Heimat für meine Familie und mich geworden. Ich freue mich schon heute auf unser Wiedersehen. Der VfL ist und bleibt ein großartiger Club und mein Verein. Ich bin dem VfL, seinen treuen Fans und der ganzen Region auf ewig dankbar", so Diego Benaglio.



