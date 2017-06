IRW-PRESS: Aguia Resources Limited: Korrekturmeldung: Aguia und Nebari unterzeichnen Absichtserklärung für Kreditfinanzierung zur Erschließung von Três Estradas

Aguia und Nebari unterzeichnen Absichtserklärung für Kreditfinanzierung zur Erschließung von Três Estradas

Wichtigste Punkte:

- Absichtserklärung sichert Aguia bis zu 100 % des Finanzierungsbedarfes für die Projekterrichtung zu wettbewerbsfähigen Bedingungen - Nebari ist nach umfassender Due-Diligence-Prüfung von Aguias Erschließungsplänen für Tres Estradas begeistert - Nebari-Team besteht aus langjährigen Experten mit erfolgreicher Investmenterfahrung im Rohstoffsektor

Der brasilianische Düngemittelentwickler Aguia Resources Limited (ASX: AGR) (Aguia oder das Unternehmen - https://www.youtube.com/watch?v=pboHnYq8g98) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Nebari US (Nebari) eine unverbindliche Absichtserklärung (MOU) zur Vergabe eines Kredits zu handelsüblichen Bedingungen unterzeichnet hat, mit dem sämtliche Kosten der Erschließung von Três Estradas finanziert werden sollen.

Nebari hat seinen Firmensitz in New York City. Die Organisation wird von einem erfahrenen Team geleitet, das einerseits aus Bergbauexperten - mit beruflichen Kontakten zu Glencore/Xstrata, Rio Tinto und Newmont - und andererseits aus Finanzexperten - mit Kontakten zu JPMorgan, Perry Capital und McKinley Capital - besteht. Nebari ist in erster Linie auf die Bergbaubranche spezialisiert und investiert hier vor allem in Kredite, Aktien, Wandelschuldverschreibungen, Abnahme-, Streaming- und Gebührenvereinbarungen. Das Gründungsteam hat außerdem Erfahrung mit der Vermarktung physischer Rohstoffe. Nebaris Investments haben einen langen Veranlagungshorizont und zielen auf den Aufbau von konstruktiven Beziehungen zu den jeweiligen Führungsteams ab.

Nebari ist in der Lage, einen Kredit bereitzustellen, mit dem die gesamten Kosten der Projekterrichtung für Três Estradas abgedeckt werden können. Der Abschluss der definitiven Vereinbarungen hängt von der Verhandlung der endgültigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie einer positiven Due-Diligence-Prüfung ab. Weitere Voraussetzungen sind der erfolgreiche Abschluss der aktuellen bankfähigen Machbarkeitsstudie, der Erhalt der erforderlichen Genehmigungen für die Projekterrichtung und die Finalisierung er entsprechenden Abnahmevereinbarungen. Nebari will im Zuge der Erschließung von Três Estradas eng mit Aguia zusammenarbeiten und dem Unternehmen ausreichende Flexibilität, wettbewerbsfähige Kapitalkosten und entsprechende Wahlmöglichkeiten bieten.

Justin Reid, Geschäftsführer von Aguia, erklärte: Nach einer umfangreichen Due-Diligence-Prüfung sind wir sehr zufrieden, diese Absichtserklärung mit einem so angesehenen und erfahrenen Investmentkonzern der Rohstoffbranche wie Nebari unterzeichnen zu können. Mit der Professionalität seines Teams und dessen umfangreichen Kenntnissen in den Bereichen Kapitalfinanzierung und Rohstoffe ist Nebari für unser Unternehmen auf seinem wirtschaftlichen Entwicklungsweg ein wertvoller und zuverlässiger Partner.

Mit einer ausreichenden Finanzierung ist Aguia zuversichtlich, seine Erschließungspläne umsetzen und Tres Estradas erfolgreich zu einem Förderbetrieb ausbauen zu können. Dies ermöglicht unseren Aktionären eine zusätzliche Wertschöpfung und stellt dem Projekt Três Estradas einmal mehr ein großartiges Zeugnis aus.

Tel 02 9299 9690 Fax 02 9299 9629 www.aguiaresources.com.au Über Aguia: Aguia Resources Limited (Aguia) ist ein an der ASX notiertes Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Exploration und Erschließung von Phosphatprojekten in Brasilien gerichtet ist. Aguia hat ein renommiertes und erfahrenes inländisches Team zusammengestellt, dessen Sitz sich in Belo Horizonte (Brasilien) befindet, wobei es auch Niederlassungen in Sydney (Australien) gibt. Die Schlüsselprojekte von Aguia befinden sich in Rio Grande do Sul, einer wichtigen landwirtschaftlichen Region, die zu 100 Prozent von Phosphatimporten abhängig ist. Die Phosphatlagerstätten in Rio Grande sind qualitativ hochwertig, ermöglichen eine kostengünstige Produktion und befinden sich außerdem in der Nähe einer Straßen-, Eisenbahn- und Hafeninfrastruktur. Das erfahrene Führungsteam von Aguia kann eine umfassende Erfahrung bei der Weiterentwicklung von qualitativ hochwertigen brasilianischen Bergbauaktiva in die Produktion vorweisen.

Die Informationen in dieser Meldung, die sich auf Explorationsziele, Explorationsergebnisse, Mineralressourcen oder Erzreserven beziehen, basieren auf Informationen, die von Dr. Fernando Tallarico, einem Mitglied der Association of Professional Geoscientists of Ontario, erstellt wurden. Dr. Tallarico ist ein Vollzeitangestellter des Unternehmens. Dr. Tallarico verfügt über ausreichende Erfahrung, die für diese Art von Mineralisierung und Lagerstätte sowie für seine Tätigkeiten erforderlich ist, um als kompetente Person (Competent Person) gemäß der Ausgabe von 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves definiert werden zu können. Dr. Tallarico erlaubt das Hinzufügen von Material zu diesem Bericht, das auf seinen Informationen basiert und in Form und Kontext erscheint.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40086 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40086&tr=1

