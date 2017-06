Unterschleissheim - Am Mittwochabend verkündigte die Präsidentin der amerikanischen Notenbank, Jenet Yellen, die von allen Marktteilnehmern erwartete Leitzinsanhebung, so Klaus Stopp, Leiter der Skontroführung Renten bei der Baader Bank.Damit habe sie eine Berechenbarkeit demonstriert, die in den USA zum jetzigen Zeitpunkt nicht unbedingt üblich sei. Die auf nachvollziehbaren Fakten beruhende Änderung der Geldpolitik habe keine Überraschung dargestellt und man dürfe gespannt sein, ob bereits im September der von Janet Yellen angekündigte weitere Schritt folgen werde. Obwohl die amerikanische Wirtschaft im ersten Quartal mit etwas weniger Schwung gestartet sei, stehe sie nach Meinung der Notenbanker auf einem soliden Fundament.

