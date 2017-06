In Berlin hat am Freitag die 41. Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen begonnen. Auf dem dreitägigen Parteitag soll das Wahlprogramm der Partei zur Bundestagswahl am 24. September beraten und beschlossen werden.

Auf der Tagesordnung steht unter anderem eine Rede des Parteivorsitzenden und Spitzenkandidaten Cem Özdemir, mit welcher der Parteitag am Freitagnachmittag eröffnet werden soll. Die Delegierten wollen in Berlin unter anderem über die Themen Umwelt, Außenpolitik, Gleichberechtigung sowie soziale Gerechtigkeit beraten. Die Verabschiedung des Wahlprogramms soll am Sonntag den Parteitag beenden.