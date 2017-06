Finanzberater leben von Prozenten, die sie Anlegern abnehmen oder von Wertpapierverkäufern kassieren. Wie es besser geht, zeigen die Schweizer.

Deutsche Anleger haben sich daran gewöhnt, dass ihre Finanzberater üppige Provisionen einstecken - so sehr, dass sie kaum glauben können, wenn es anderswo anders läuft. Schon 2012 hat das Schweizer Bundesgericht in Lausanne entschieden, dass Vermögensverwalter ihren Kunden Provisionen weitergeben müssen, die sie zum Beispiel von Großbanken bei Investitionen in deren Fonds erhalten haben (Urteile unter Aktenzeichen 4A 127/2012 und 4A 141/2012). Denn die Bank könnte allein der Provisionen wegen Papiere in die Depots drücken, die für Kunden ungeeignet wären.

Diese Urteile des höchsten Schweizer Gerichtshofs gelten auch für die zahlreichen in der Schweiz aktiven deutschen Anleger. Weil die meisten von ihnen wegen der abweichenden Rechtslage hierzulande noch immer nichts davon wissen, wirbt nun der Anbieter Liti-Link lautstark damit, das Geld im Auftrag der Kunden einzuklagen oder die Bank zu einem Vergleich bringen zu können. Das sei einfacher, als auf eigene Faust und auf eigenes Risiko einen Anwalt zu beauftragen. Im Erfolgsfall gehen allerdings 35 Prozent des Nettoertrags der Klage an den Dienstleister.

Uneinheitliche Rechtlage in Deutschland

"In Deutschland dagegen ist die Rechtslage bei Provisionen gerichtlich ungeklärt", sagt der Münchner Rechtsanwalt Klaus Rotter, der mit Liti-Link kooperiert. Zwar ordnete das Landgericht München I 2010 die Herausgabe von 2832 ...

