Der Streit um die jüngsten US-Sanktionen gegen Russland weitet sich aus. Berlin ärgert sich über den Anspruch der USA weltweite Regeln zu diktieren. Der Beschluss enthält politische und wirtschaftliche Sprengsätze.

Möglicherweise haben viele US-Senatoren gar nicht geahnt, dass sie mit dem Beschluss über neue Sanktionen gegen Russland in ein Wespennest gestochen haben. Aber die Ausweitung der Sanktionen wegen des Ukraine-Russland-Konflikts, des russischen Vorgehens in Syrien und bei Cyberangriffen haben in der deutschen Politik und Wirtschaft die Alarmglocken schrillen lassen. Denn der Beschluss wirft viele Fragen auf - und reißt möglicherweise gleich auf mehreren Ebenen politische Gräben auf.

Bisher hatten sich die Europäer vor allem an US-Präsident Donald Trump abgearbeitet. Aber der vom US-Senat mit großer Mehrheit beschlossene Sanktionskatalog gegen Russland bringt die Bundesregierung nun in eine Frontstellung mit dem US-Kongress - mit nicht absehbaren Folgen. Dabei haben EU-Diplomaten eher den Eindruck, dass die harte Entscheidung des US-Senats auch ein Mittel ist, um den wegen seiner unklaren Russland-Beziehungen unter Druck stehenden Trump zu treffen. Denn republikanische Wortführer und Russland-Skeptiker wie John McCain sehen derzeit eine Chance, lang geforderte Sanktionen gegen Moskau durchzudrücken. Dass europäische Firmen dabei einen Kollateralschäden erleiden können, dürfte nicht unbedingt Ziel vieler Initiatoren gewesen sein.

Der Beschluss enthält aber gleich mehrere politische und wirtschaftliche Sprengsätze. Zum einen will der Senat in einigen Bereichen Sanktionen verhängen, die nur der Kongress wieder aufheben kann - dies macht eine Korrektur auch durch den US-Präsidenten unmöglich oder schwierig. Zum anderen werden mehrere Wirtschaftszweige genannt, die betroffen sein könnten - dazu gehören neben der Energiewirtschaft auch Bergbau, Schifffahrt, Metallbranche und der Transportsektor. Die möglicherweise betroffenen Unternehmen hielten sich Freitag allerdings sehr zurück, weil sie ...

