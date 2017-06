Altkanzler Helmut Kohl ist tot. Er sei am Freitagmorgen im Alter von 87 Jahren in seinem Haus in Ludwigshafen gestorben, berichtet die "Bild" auf ihrer Internetseite.

Kohl war von 1982 bis 1998 der sechste Bundeskanzler Deutschlands. Von 1973 bis 1998 war er zudem Bundesvorsitzender der CDU.