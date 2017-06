Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1190 US-Dollar. Im frühen Handel hatte sie noch bei 1,1150 Dollar notiert. Gegenüber dem Schweizer Franken konnte der Euro am Freitag ebenfalls etwas zulegen und steht knapp unter der Marke von 1,09 CHF. Am späten Freitag-Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung ...

