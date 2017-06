Zum Wochenausklang hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.752,73 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,48 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

Beobachtern zufolge sorgte die Einigung der Eurogruppe bei der Auszahlung weiterer Milliardenhilfen für Griechenland für Erleichterung bei den Anlegern. Vom Dow kamen unterdessen negative Vorgaben. Am Nachmittag wurde der Index mit 21.334,36 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,12 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag stärker.

Ein Euro kostete 1,1192 US-Dollar (+0,40 Prozent). Der Goldpreis stieg leicht an, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.255,61 US-Dollar gezahlt (+0,13 Prozent). Das entspricht einem Preis von 36,07 Euro pro Gramm.