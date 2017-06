Montreal (ots/PRNewswire) - GAC Motor nahm als einzige chinesische

Automarke am Michelin Movin'On teil - das globale Gipfeltreffen für

nachhaltige Mobilität in Montreal, Kanada, das stattfindet, um den

Weg für ein neues Ökosystem in der internationalen Automobilbranche

zu bereiten, das sowohl dem Planeten als auch der Wirtschaft

zugutekommt. Yu Jun, Präsident von GAC Motor, hielt einen

Hauptvortrag zur nachhaltigen Entwicklung der globalen

Automobilindustrie.



Der Movin'On-Gipfel mit dem Thema "Mobilität neu erfinden" ("Let's

Reinvent Mobility") umschloss eine Reihe von Foren,

Diskussionsrunden, Workshops, Laborsitzungen sowie ein Ride &

Drive-Programm zur Förderung nachhaltiger Mobilitätslösungen. Zu den

angesehenen Teilnehmern zählten die Regierung von Quebec, die

Europäische Kommission, HSBC, IBM, UPS, Cisco, Toyota, General

Motors, BMW und mehr.



Yu sprach auf dem Movin'On-Gipfel über GAC Motors Erfolg beim

Aufbau einer erstklassigen Automarke durch Respekt gegenüber dem

Markt sowie den zukunftsorientierten Strategien des Unternehmens für

die Entwicklung nachhaltiger Mobilität.



"Wir haben diesen Markt schon immer stark respektiert und

geschätzt. Im Bereich neue Energie ist die beste Lösung, nicht ein

bestimmtes Ergebnis festzulegen, sondern zu experimentieren sowie

gemeinsam verschiedenen Pfade zu erkunden und letztlich den Markt die

finale Entscheidung treffen zu lassen", sagte Yu Jun.



Auch wenn die Übergangsphase von konventionellem Antrieb zu einem

Elektroantrieb lang sein mag, wie Yu aufzeigte, ist GAC Motors eigene

Revolution im Sektor der Fahrzeuge mit neuartigem Energieantrieb

durch die diesjährige geplante Markteinführung von sieben neuen

Energie-Fahrzeugmodellen, die elektrische sowie Plugin-Hybrid-Designs

umschließen, in vollem Gange.



Mit der Strukturierung einer nachhaltigen Entwicklungsstrategie

für den Bau zuverlässiger, umweltfreundlicher Fahrzeuge, die sich in

puncto Design, Leistung und Zuverlässigkeit selbst übertreffen, hat

GAC Motor sich das praktische Ziel gesetzt, bis 2020 1 Millionen

Fahrzeuge zu verkaufen, von denen 20 Prozent mit neuer Energie

angetrieben werden.



Als wachstumsstärkster chinesischer Autohersteller hat GAC Motor

für sechs Jahre in Folge eine jährliche Wachstumsrate von 85 Prozent

erzielt. In den ersten Monaten von 2017 übertraf GAC Motor mit

207.000 verkauften Fahrzeugen bereits vorherige Rekorde bei Weitem,

was im Vergleich zum Vorjahr einem Anstieg von 62,2 % entspricht. Die

hochschnellende Produktionskapazität des Unternehmens führte zu einer

Fertigung von 1 Millionen Fahrzeugen innerhalb von nur sechs Jahren

nach Einführung des ersten Modells.



"Wir überlegen nicht nur mehr Fahrzeuge zu verkaufen, sondern auch

die Art neu zu definieren, wie Menschen fahren. Unser auf dem GAC

Automotive Engineering Institute beruhendes erstklassiges globales

F&E-Netzwerk hat auf dem internationalen Markt mit zukunftsweisenden

Fahrzeugen und technologischen Durchbrüchen unaufhörlich für

Überraschung gesorgt", kommentierte Yu.



Das Unternehmen baut mit Unterstützung des eigenen

Technologiezentrums, führenden globalen Lieferanten und

Forschungsinstitutionen ein globales F&E-Automobilnetzwerk aus.



GAC Motor hat sich bereits durch die Markteinführung seiner

Signature-Modelle, einschließlich des GS8 und des GA8, als erste

Phase einer Erschließung weltweiter Märkte in Nahost eine Präsenz

verschafft und fügt nun weitere Vertriebskanäle für Top-Märkte hinzu.



GAC Motor hat mit den zehn weltweit führenden Autozulieferern,

einschließlich Michelin, Aisin Seiki, Continental und Faurecia,

strategische Partnerschaften unterzeichnet. Durch den Ausbau seiner

Präsenz entlang der Länder der "One Belt, One Road"-Initiative sowie

auf den europäischen und US-Märkten, wird GAC Motor, Yu zufolge, ein

hochwertiges Markenimage schaffen, um den Weltmarkt als erstklassiger

Autohersteller zu erschließen, der sich durch ausgezeichnete

Forschung, Fertigung und entsprechenden Verkauf hervortut.



Das Unternehmen hat nun ein globales Vertriebs- und

Dienstleistungsnetzwerk eingerichtet, das 14 Länder umspannt.

Ebenfalls führte es sein Talentprogramm ein, um Spitzentalente in den

Bereichen Ingenieurs- und Technologieforschung und -entwicklung,

Marketing und Kommunikation sowie Management zu versammeln. Nach GAC

Motors Einrichtung seines nordamerikanischen F&E-Zentrums in Silicon

Valley ist GAC Motor nun bereit, den US-Markt bis spätestens 2019 zu

erschließen.



"Wir glauben, dass Sicherheit, Energieeinsparung,

Umweltfreundlichkeit und Komfort den direkten Bedürfnissen von

Verbrauchern entsprechen", bemerkte Yu. "Durch Einführung von

hochwertigen Premium-Modellen für globale Verbraucher wird GAC Motor

ein Transport-Ökosystem schaffen und nachhaltige Mobilität von

Menschen fördern."



Informationen zu GAC Motor



GAC Motor, eine Tochtergesellschaft der GAC Group, entwickelt und

produziert erstklassige Qualitätsfahrzeuge, Motoren, Komponenten und

Autozubehör und erzielte 2016 gegenüber dem Vorjahr eine

Wachstumsrate von 96 % - die höchste aller chinesischer Marken im

entsprechenden Zeitraum. GAC Motor ist seit vier Jahren in Folge die

bestbewerteste chinesische Marke und rangiert auf Platz 5 aller

Marken in J.D. Power Asia Pacific's 2016 China Initial Quality Study.



