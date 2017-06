16.06.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Raiffeisen Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die internationalen Aktienmärkte entwickelten sich in der vergangenen Woche eher verhalten. Mit Ausnahme des Dow Jones Industrials und des Schweizer Aktien- index SMI verzeichnete der Großteil der Aktienindizes Kursverluste. Auf Indexebene verzeichnete der Nasdaq 100 die höchsten Verluste, was sich auf Sektorebene mit IT als größten Verlierer ebenfalls widerspiegelte. Der starke Abverkauf von IT-Titeln in der letzten Woche lässt Fragen nach dem Grund offen. Einerseits waren die Titel mit...

