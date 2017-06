Ulf Mark Schneider will Nestlé in neue Sphären führen und sich dabei vom traditionsreichen Süßwarengeschäft in den USA trennen. Das wächst zu langsam - und passt auch nicht zum neuen Image.

Nestlés neuer Chef setzt den größten Lebensmittelhändler der Welt auf Diät. Ulf Mark Schneider, seit Januar 2017 bei den Schweizern im Amt, will das US-Süßwarengeschäft loswerden und setzt beim Wachstum stattdessen auf gesündere und profitablere Angebote.

Ein halbes Jahr nach seiner Amtsübernahme prüft Schneider seit Donnerstag den möglichen Verkauf von US-Marken wie Butterfinger und BabyRuth. Nestlé-Aktien legten an der Börse in Zürich daraufhin prompt um 2,8 Prozent zu. Analysten sehen in dem Schritt ein Signal das Schneider, als Ex-Vorstand von Fresenius mit Vergangenheit im Gesundheitsgeschäft, es ernst meint mit dem Umbau des Konzerns, der unter der Stagnation im Handel mit abgepackten Lebensmitteln leidet.

"Das sieht nach dem Beginn einer neuen Ära für Nestlé aus", schrieb Jean-Philippe Bertschy, Analyst bei Vontobel. Er erklärte die Bereitschaft die Sparte zu verkaufen würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass auch andere Geschäftsbereiche die hinter den Erwartungen zurück bleiben, einer strategischen Prüfung unterzogen würden. Insbesondere ginge es dabei um die deutsche Fleischwaren-Tochter Herta, US-Tiefkühlprodukte, Speiseeis und Pizza.

Die von Schneider angeführte neue Kultur des kritischen Hinterfragens ist eine deutliche Abgrenzung von der Politik seines Vorgängers, Paul Bulcke. Der sprach zwar oft davon kränkelnde Geschäftssparten verkaufen zu wollen, hielt aber in der Hoffnung sie sanieren zu können an ihnen fest. Lebensmittelhersteller stehen verstärkt unter Druck ihre Kosten zu reduzieren, nachdem das letztlich erfolglose Angebot von Kraft Heinz für Unilever Anfang des Jahres gezeigt hat, dass selbst internationale Schwergewichte zu Übernahmezielen werden könnten.

Insbesondere Schokoladenhersteller leiden unter dem zurückgehenden US-Konsum - die Amerikaner wenden sich zunehmend vom Zucker ab.

Schneider, der Anfang des Jahres von Fresenius zu Nestlé wechselte,

