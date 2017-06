Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts021/16.06.2017/17:25) - Bereits zum 9. Mal findet die Verleihung der European HEALTH & SPA AWARDs im Namen der Agency for Health & Wellness statt. Die Siegerinnen und Sieger sowie alle Nominierten werden am 21. Juni 2017 im Park Hyatt in Wien zum alljährlichen Galaabend prämiert. Der Award gilt als die einzige unabhängige Auszeichnung für Gesundheits- und Spa-Innovationen und Spa-Manager, die auch europaweit verliehen wird. Nach langem und aufwendigen Juryprozess wurden die Nominierten prämiert! Die in diesem Jahr 42 Nominierten konnten in zehn Kategorien ihre Souveränität und Qualität ihrer Arbeit unter Beweis stellten. Zu den auszuzeichnenden Kategorien gehören an erster Stelle die besten Mitarbeiter und die besten Treatments eines Betriebs, sowie auch ganze Spa-Einrichtungen und neuste Innovationen in den Bereichen Technik und Kosmetik. Ein wichtiger Teil des Auswahlvorgangs für das beste eingereichte Produkt, Hotel oder Spa in der jeweiligen Kategorie bildete nicht nur die Jury sondern auch in diesem Jahr wieder der anonyme Test bzw. Mystery Check. Eine vollständige Liste aller Nominierten für das Jahr 2017 finden Sie auf der Website! https://www.health-spa-award.com/de/nominierungen (Einfach auf den Link klicken!) Neben einer Auszeichnung ist der Award mit einem Gesamtwert von fast 30.000,- Euro dotiert. Die besten Einreichungen werden im Rahmen eines Galaabends in Wien prämiert und vor Ort mit den European HEALTH & SPA AWARDs ausgezeichnet. Diese werden am 21. Juni 2017 heuer erstmals im luxuriösen Park Hyatt Vienna stattfinden. Im schönsten Hotel der Stadt lädt die Agentur die hochrangigen Unternehmensvertretern und Spitze der europäischen Wellnessbranche zu einem glanzvollen Galaabend. Es gibt auch vor Beginn auf Wunsch eine Führung durch das eleganteste und größte Spa der Stadt. Dazu müssen Sie sich jedoch bitte mindestens einen Tag vorher anmelden. Neben dieser außergewöhnlichen Location gibt es heuer auch noch ein weiteres musikalisches Highlight das diesmal besonders hervorzuheben ist. "Wir sind sehr stolz Ihnen heuer mit Elias Meiri und seinem Quartett einen musikalischen Weltstar mit hochkarätiger Begleitung zu präsentieren. So wird Clara Montocchio den Part der Vocals übernehmen und Janis Raptis an der Gitarre und Daniel Aeby sorgt an den Drums für den richtigen Swing. Der Israeli Meiri war unter anderem am Berklee College of Music in Boston und hat mit zahlreichen Jazzgrößen wie unter anderem Dizzie Gillespie, Dave Liebmann und Steve Großmann gespielt. Dieses musikalische Programm verleiht dem Abend noch zusätzlichen Glanz," so der Chef der Agentur Norbert Hintermayer. Begleitet wird der Abend wieder von der bezaubernden ORF-Moderatorin Olivia Peter. Nicht umsonst wird die hochdotierte Auszeichnung der Agency for Health & Wellness als Wellness- und Spa-Äquivalent zum Filmbranchen-" Oscar" gehandelt: Ziel der Einrichtung ist es, besondere Leistungen und Innovationen in der Branche zu belohnen sowie die Qualität einzelner Wellnessbetriebe und deren Innovationen europaweit bekannt zu machen. Bei der Bewertung unbestreitbar hoher Qualitätsstandards war nicht nur ein Team fachkundiger und leidenschaftlicher Mystery-Tester hilfreich, auch die ausgezeichnete Jury aus ExpertInnen, Führungspersönlichkeiten und bekannten Personen aus Wirtschaft und Medien wurden zur Beurteilung herangezogen. Ein Vertreter der Jury Sven Huckenbeck, der selbst gerade ausgezeichnet wurde mit "Pink Diamond Award" in Paris für seine herausragenden Leistungen als Spa Manager, wird auch auf der Bühne die Laudationen der Gewinner präsentieren. Für die Bewertung in der Jury war eine ganzheitliche Sicht auf das Unternehmen und das Spa sowie acht einzelne Kategorien maßgeblich, wie Design & Technik, Gesundheit, Angebot & Service, Nutzen, Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, Kreativität und Corporate Social Responsibility (CSR). Seit 2013 wird die Endnote der Teilnehmer außerdem durch " Brilliants" ergänzt, die ab einer bestimmten Punktezahl verliehen werden. Unternehmen können nach diesem System 1 bis 4 Brilliants erhalten, wenn sie in den Augen der Jury und nach Meinung der Tester ganz besonders gut abschneiden. Dies soll helfen, eine erreichte Hochleistung noch besser zu differenzieren sowie eine einprägsamere Form der Auszeichnung an die Gäste zu kommunizieren. Wenn Sie gerne live dabei sein möchten, wer zu den Besten der Besten unserer europäischen Wellnessbranche zählt, sind sie herzlich eingeladen, uns auf unserem Galaabend Gesellschaft zu leisten. Die Anmeldung für den Event finden Sie auf der Website des European HEALTH & SPA AWARDs oder unter folgendem Link. GALA-PROGRAMM am 21. Juni 2017 im Park Hyatt Vienna * 19:00 Check-in * 20.00 Begrüßung: durch Olivia Peter, ORF-Moderatorin * 20:05 Auftritt des Elias Meiri Quartett * 20:30 Präsentation der Nominierungen * 21:00 Galadinner & Musik * 22:00 Präsentation der Gewinner * 23:00 Aftershowparty Dresscode: Abendkleidung Weitere Informationen oder Links: European HEALTH & SPA AWARD: http://www.health-spa-award.com. Wir bitten alle JournalistenInnen sich über die E-Mail info@health-spa-award.com zu akkreditieren! (Ende) Aussender: Agency for Health & Wellness Ansprechpartner: Monika Licht Tel.: +43 1 33 22 056 E-Mail: info@health-spa-award.com Website: www.health-spa-award.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170616021

