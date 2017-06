Altkanzler Helmut Kohl ist tot. Einen entsprechenden Bericht der "Bild"-Zeitung bestätigte die CDU am Freitagabend.

Kohl war von 1982 bis 1998 deutscher Bundeskanzler. Er galt aufgrund der Mitgestaltung der Wiedervereinigung als "Kanzler der Einheit". Umstritten war er unter anderem wegen der CDU-Spendenaffäre, nach deren Bekanntwerden er den Ehrenvorsitz seiner Partei verlor. Kohls Tod sorgte parteiübergreifend für Bestürzung.

"Er war ein großer Staatsmann, ein großer deutscher Politiker und vor allem ein großer Europäer, der sehr viel dafür getan hat, dass nicht nur die Deutsche Einheit gekommen ist, sondern auch dass Europa zusammengewachsen ist", erklärte Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) am Freitag. "Das ist sein großes Vermächtnis. So wird er uns in Erinnerung bleiben", so der Bundesaußenminister weiter. "Es ist ein wirklich großer Deutscher gestorben."

Der Grünen-Spitzenkandidat für die Bundestagswahl, Cem Özdemir, erklärte auf dem Parteitag seiner Partei in Berlin: "Ein großer Europäer ist von uns gegangen." FDP-Chef Christian Lindner würdigte Kohl als leidenschaftlichen Europäer. "Er hat eine Generation politisch geprägt. Wir verneigen uns vor ihm", twitterte Lindner.

Auch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zeigte sich bestürzt. "Ich bin in großer Trauer über den Tod von Helmut Kohl, meinem engen Freund. Er hat mich auf allen europäischen Wegen geleitet und begleite", schrieb er auf Twitter. "In Gedenken an Helmut Kohl habe ich die Europaflaggen vor den europäischen Institutionen auf Halbmast setzen lassen."