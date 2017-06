ZÜRICH (Dow Jones)--Beflügelt von einem deutlichen Aufschlag der Nestle-Aktie hat der Aktienmarkt in der Schweiz am Freitag im Plus geschlossen. Der Nahrungsmittelkonzern prüft strategische Optionen für sein Süßwarengeschäft in den USA, darunter auch den Verkauf. Ein Ergebnis der Überprüfung, die nur den US-Markt betreffe, soll Ende des Jahres vorliegen. Bei Händlern gingen die Meinungen auseinander. Während einige dem Schritt keine größere Marktrelevanz zubilligten, weil das betroffene Umsatzvolumen zu gering ausfalle, sahen die Analysten von Baader-Helvea die Entschlossenheit der neuen Führung hinter den Aufschlägen der Aktie.

"Wir sehen im US-Süßwarengeschäft eine exzellente Möglichkeit für einen ersten Verkaufsschritt des neuen CEO Schneider. Die neue Führung deutet implizit an, dass sie sehr viel mehr Wert auf die Investorenstimmung legt, als dies in der Vergangenheit der Fall gewesen ist", hieß es bei den Analysten. Die Nestle-Aktie legte um 3,0 Prozent zu und war damit der größte Gewinner im SMI.

Der SMI gewann 1,2 Prozent auf 8.963 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 19 Kursgewinner und 1 -verlierer gegenüber. Durch den Verfall kletterte der Umsatz auf 127,66 (zuvor: 61,02) Millionen Aktien.

Die Gewinne zogen sich zum Wochenausklang quer durch alle Sektoren. So kletterten die Aktien von Swisscom um 2,1 Prozent. Hier haben die Analysten von Jefferies die Titel auf "Buy" von "Hold" nach oben genommen. ABB stiegen um 1,1 Prozent, Zurich Insurance legten um 1,3 Prozent zu und Roche verzeichneten ein Plus von 0,9 Prozent.

