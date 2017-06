Spin-out von Intellectual Ventures soll Holographic Beam Forming auf den Markt bringen



Bellevue, Washington (ots/PRNewswire) - Pivotal Commware (http://pivotalcommware.com/news/) gab heute seine erste Finanzierungsrunde in Höhe von 17 Millionen USD bekannt. Die führenden Investoren sind Thermo Companies und DIG Investment, gemeinsam mit Investments von Bill Gates, Lux Capital, dem Family Office von Barry Sternlicht und weiteren Anlegern. Pivotal ist das vierte Spin-out von Intellectual Ventures (IV), das sich auf Metamaterialien gründet und wird Produkte auf den Markt bringen, die Holographic Beam Forming (HBF) einsetzen.



Jay Monroe, CEO von Thermo Companies und Mehrheitsgesellschafter des Satellitenbetreibers Globalstar, sagt ergänzend, "Ich bin hocherfreut, in Brian Deutsch und sein talentiertes Team investieren zu können. Thermos Kapitaleinsatz konzentriert sich derzeit auf die Telekommunikationsinfrastruktur via Frequenzbandspektrum und Satellit mit Globalstar und Glasfaser mit FiberLight, LLC und Beteiligungen an Level 3 Communications, Inc. Wir erachten die Ergebnisse von Brian und dem Pivotal-Team als wesentliche Komponente für zukünftige Netzwerke und freuen uns auf sowohl das Potenzial dieser eigenständigen Investition als auch die damit verbundenen Vorteile für unseren anderen Investitionen im Bereich Telekommunikation".



Pivotal wurde 2016 als Ableger von IV und exklusiver Lizenznehmer von IVs Metamaterial-Technologie für terrestrische Kommunikationsmärkte wie Mobilfunkdienste, Access-in-Motion (bspw. Flugzeuge, Autos, Schiffe, Züge und Drohnen) und den militärischen Bereich etabliert. "Metamaterialien sind vielversprechend und haben das Zeug, so gut wie jeden Aspekt der elektronischen Kommunikation komplett zu verändern, und Pivotal unternimmt hier den nächsten Schritt, dieses Versprechen umzusetzen. HBF ist die ultimative "softwaredefinierte Antenne", die in der Lage ist, Kommunikationsprodukte über ein breites Spektrum von Anwendungen zu optimieren", erklärt Nathan Myhrvold, CEO von Intellectual Ventures. Die HBF-Technologie von Pivotal kombiniert eine Schaltleistung im Mikrosekundenbereich mit Einsparungen bei Kosten, Größe, Gewicht und Stromverbrauch (Cost, Size, Weight and Power, C-SWaP) und schnelle Fertigungszyklen mit einfachen, preiswerten Komponenten. Pivotal verzeichnet seit mehr als einem Jahr Einnahmen als Hauptauftragnehmer für einen Luft-Boden In-Flight-Kommunikationsdienstleister.



"Wir sind der Ansicht, dass das Reisen - egal, ob per Flugzeug, Zug oder Schiff - nicht mit einer toten Zone für Breitbandzugang gleichzusetzen sein sollte", meint Deutsch. "Echte Breitbandkonnektivität, die ihrem Namen gerecht werden will, muss für diesen Markt kontinuierliches Tracking über High-Gain Beams mit elektronischer Strahlführung leisten. Pivotal ist dafür ganz klar die beste Lösung".



Die übergreifende Chance, die sich hier auftut, sind dabei die Funkzugangsnetze; das heißt, Mobilfunkbetreiber Pivotal hat erhebliche Aufmerksamkeit bei Tier 1-Betreibern im Bereich 4G und 5G erregt und Feldtests absolviert. Auch Globalstar, Satellitenbetreiber und Anbieter von Satellitenmobilfunkdiensten mit Anteilen im terrestrischen Frequenzspektrum, arbeitet bereits eng mit Pivotal zusammen, um bestens positioniert zu sein und die Pivotal-Technologie über sein Spektrum in zukünftige Serviceangebote integrieren zu können.



Informationen zu Pivotal Commware, Inc.



Pivotal Commware (www.pivotalcommware.com) bringt Kommunikationsprodukte auf Basis der Holographic Beam Forming-Technologie zur Marktreife. Das Unternehmen ist in Privatbesitz und hat seinen Hauptsitz in Bellevue im US-Bundesstaat Washington.



Informationen zu Thermo Companies



Thermo wurde im Jahre 1984 von Jay Monroe gegründet und konzentriert sich auf den Erwerb und aktiven Betrieb von asset-lastigen Unternehmen in zahlreichen Branchen - ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Entwicklung der Ertragsaussichten für die Vermögenswerte und der erfolgreichen Monetarisierung des Aktivpostenpotenzials. Dieses Modell resultiert in einer Vielzahl von erfolgreichen Holdings in den Bereichen Immobilien, Energie, Industrie und Telekommunikation. Thermo ist derzeit der kontrollierende Aktionär von Globalstar, Inc. (NYSE: GSAT).



Informationen zu Intellectual Ventures



Intellectual Ventures (IV) wurde im Jahr 2000 gegründet und ist Weltmarktführer im Geschäftsbereich Erfindungen. IV arbeitet mit führenden Erfindern und Pionierunternehmen zusammen und investiert sowohl Fachwissen als auch Kapital in den Prozess der Erfindung. Mission von IV ist es, eine Erfindungswirtschaft zu fördern und zu stärken, die weltweit Innovationen vorantreibt. Nähere Informationen zu weiteren Spin-outs von IV finden Sie unter www.intellectualventures.com/inventions-patents/spinouts-programs/.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/524146/Pivotal_Commware_Poster.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/524147/Pivotal_Commare_Logo.jpg



OTS: Pivotal Commware newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127002 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127002.rss2



Pressekontakt: Kent Lundgren klundgren@pivotalcommware.com 425-365-0406