WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Freitag mit Verlusten geschlossen. Der ATX fiel um 31,32 Punkte oder 1,00 Prozent auf 3102,19 Einheiten. Während andere Börsen zum Wochenschluss zulegen konnten, ging es in Wien nach unten. Die Wiener Börse hatte allerdings auch am Donnerstag feiertagsbedingt die Verluste anderer Märkte nicht mitgemacht.

Fast alle großen ATX-Werte gaben am Freitag nach. So büßten die Aktien des Stahlkonzerns Voestalpine bei höherem Volumen 2,31 Prozent auf 39,03 Euro ein. Aktien des Energiekonzerns OMV fielen vor dem Hintergrund schwacher Rohölpreise um 1,85 Prozent auf 46,09 Euro. Größere Kursverluste gab es auch bei Wienerberger (minus 3,63 Prozent auf 20,84 Euro).

Die größten Verlierer im Marktsegment Prime Market waren Porr mit einem Minus von 4,71 Prozent auf 28,42 Euro. Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktie des Baukonzerns zuletzt von 37,0 auf 31,0 Euro gesenkt und ihre Empfehlung von "buy" auf "hold" revidiert.

Tagesgewinner waren FACC mit einem Plus von 4,40 Prozent auf 7,83 Euro. Die Aktie des Zulieferers hat im Tagesverlauf mit 7,90 Euro ein neues Jahreshoch erreicht. Sehr fest zeigten sich auch S Immo (plus 4,26 Prozent auf 13,22 Euro). Aktien der Post AG stiegen bei gutem Volumen um 2,40 Prozent auf 40,40 Euro./mik/ste/APA/men

AXC0204 2017-06-16/18:15