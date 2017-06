KCTMO, Amazons "Dash" und die US-Serie "This is us" - manchmal zeigt sich erst im Rückblick, was wirklich zählt. Die Small-Talk-Munition fürs Wochenende - präsentiert von Handelsblatt 10!

Das schlimmste Ereignis in dieser Woche war kein Terroranschlag, sondern die Brandkatastrophe in London, die so fatal an die Anschläge vom 9. September erinnerte. Eine noch unbekannte Zahl an Opfern wird aus dem ausgebrannten Grenfell Tower geborgen werden müssen - bisher sind es 17 Tote, wahrscheinlich werden es weit mehr sein. Besonders erschütternd ist die Tatsache, dass es viele Warnungen gab. Die alle ignoriert wurden. Die Verwaltung KCTMO rückt immer mehr ins Zentrum: Zählte der Profit mehr als die mögliche (und nun leider eingetretene) Katastrophe? Wir müssen die Untersuchungen abwarten, bevor wir im Rückblick ein Urteil fällen. Allerdings gibt die KCTMO-Stellungnahme Anlass zu den größten Befürchtungen. Darin heißt es: "Wir wissen von Sorgen, die Anwohner in der Vergangenheit geäußert haben, nehmen diese ernst und werden sie bei allen Untersuchungen einbeziehen." Das ist ein Schlag ins Gesicht aller Angehörigen und Betroffenen.

Die Ursache ...

