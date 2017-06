RIB SOFTWARE SE

Liebe Trader,

noch im Sommer 2015 erfolgte bei dem Wertpapier RIB Software bei 16,94 Euro eine letztes markantes Verlaufshoch, bevor die Aktie anschließend in einen Abwärtstrend fiel und auf exakt 8,00 Euro bis Mitte 2016 zurücksetzte. Erst in diesem Bereich stabilisierte sich der Kursverlauf wieder und schlug in die Gegenrichtung um - Kursgewinne bis auf 14,86 Euro konnten bis Ende des Jahres etabliert werden. Nur wenig später setzte wieder eine kurzfristige Zwischenkonsolidierung ... (Rafael Müller)

