Liebe Leser,

seit Jahren notierte die Aktie des Spieleherstellers Nintendo nicht mehr so hoch. Durch die Ankündigung neuer Spiele auf der tragbaren Konsole Switch zog die Aktie weiter an. Seit der Veröffentlichung von Pokémon Go ist die Aktie wieder in aller Munde. Davor war es verhältnismäßig ruhig um den bekannten Spiele- und Konsolenhersteller aus Japan geworden.

Pokémon-Rollenspiel für Konsole Switch soll 2019 auf den Markt kommen

Neben dem neuen ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...