Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag deutlich höher geschlossen. Dabei hat der SMI am dreifachen Verfallstermin seine frühen Gewinne am Nachmittag noch etwas verfestigt. Die in den USA publizierten Konjunkturzahlen bewegten die hiesigen Aktien aber kaum. Getragen wurde der Gesamtmarkt insbesondere von den sehr starken Nestlé, das eigentliche Highlight war indes der gelungene Börsenstart von Idorsia. Auf die Woche gesehen machte der SMI gut die Hälfte des Vorwochenverlustes wieder gut.

Die Börsenstimmung wurde in Händlerkreisen als weiterhin freundlich bezeichnet. Auf die Krise im Weissen Haus habe es bisher fast keine Reaktion gegeben, während allerdings der jüngste Absturz der Technologiewerte für leichtes Unbehagen gesorgt habe. Hier müsse man aber auch die hohen Bewertungen in Betracht ziehen. Erleichterung brachte den Aktienmärkten auch der Durchbruch in den Verhandlungen über weitere Finanzhilfen für Griechenland. Die Euro-Finanzminister haben sich am Vorabend nach langem Hin und Her auf die Freigabe von rund 8,5 Mrd Euro aus dem Eurorettungsschirm ESM geeinigt.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 1,25% fester auf 8'963,29 Punkten. Im Wochenvergleich ergab sich ein Plus von 1,3%. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, stieg um 1,18% auf 1'417,73 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 1,28% auf 10'215,31 ...

