Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag deutlich höher geschlossen. Dabei hat der SMI am dreifachen Verfallstermin seine frühen Gewinne am Nachmittag noch etwas verfestigt. Die in den USA publizierten Konjunkturzahlen bewegten die hiesigen Aktien aber kaum. Getragen wurde der Gesamtmarkt insbesondere von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...