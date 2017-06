Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die CDU hat den Tod von Altkanzler Helmut Kohl bestätigt. "Wir trauern", schrieb die Partei über den Kurznachrichtendienst Twitter. Kohl starb laut einem Bericht der Bild-Zeitung am Freitagmorgen in seinem Haus in Ludwigshafen im Alter von 87 Jahren. Kohl war von 1982 bis 1998 Bundeskanzler.

