Amazon kauft Whole Foods und wirbelt die gesamte Branche durcheinander. Weltweit sacken die Aktienkurse von Lebensmittelhändlern ab. Besonders in den USA setzen Händler zum Ausverkauf an.

Für Jim Cramer ist der Deal ein Kracher: Der Internethändler Amazon kauft die Biokette Whole Foods, den Supermarkt für ökobewusste Großstädter mit relativ hohen Preisen. "Das ändert die Lage völlig. Die Lebensmittelbranche wird davon in den kommenden zwei Jahren dominiert werden", sagte der Ex-Hedgefonds-Manager und heutige Fernseh-Aktienexperte von CNBC als Reaktion auf den 13,7 Milliarden Dollar schweren Deal. Er reduziere seine Erwartungen an allen Lebensmittelhändlern.

Die Anleger an der Wall Street denken offensichtlich ganz ähnlich. Denn sie setzten angesichts der neuen Konkurrenz durch den als angriffslustig bekannten Amazon-Konzern zum Ausverkauf an. Aktien des amerikanischen Branchenprimus Wal-Mart verloren zum Handelsstart in New York über sieben Prozent. Der Supermarkt-Riese generiert die Hälfte seines Umsatzes mit Lebensmitteln. Andere erwischte es noch schlimmer.

Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...