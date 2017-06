Die Abwicklung von Banken in der Europäischen Union soll erleichtert werden. Die EU-Finanzminister haben sich auf eine verschärfte Regelung geeinigt. Die vorherigen Regeln wurden zuvor deutlich kritisiert.

Klarere Regeln für die finanzielle Beteiligung von Gläubigern sollen die Abwicklung von Banken in der Europäischen Union erleichtern. Die Finanzminister der EU einigten sich am Freitag in Luxemburg auf eine Reihenfolge, wie Zeichner verschiedener unbesicherter Anleihen und anderer Schuldpapiere von Banken in diesem Fall zur Kasse gebeten werden. Nach der Euro-Krise waren Papiere ("CoCo-Bonds") eingeführt worden, die im Falle eines Zusammenbruchs wertlos werden und damit die Verluste einer Bank auffangen sollten, ohne dass deren Rettung dem Steuerzahler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...