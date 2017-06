Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

AKTIENMÄRKTE (18.15 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.543,88 +0,52% +7,70% Stoxx50 3.192,89 +0,57% +6,06% DAX 12.752,73 +0,48% +11,08% FTSE 7.463,54 +0,60% +4,49% CAC 5.263,31 +0,89% +8,25% DJIA 21.364,12 +0,02% +8,10% S&P-500 2.429,93 -0,10% +8,54% Nasdaq-Comp. 6.148,46 -0,28% +14,22% Nasdaq-100 5.682,22 -0,33% +16,83% Nikkei-225 19.943,26 +0,56% +4,34% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 164,72 +15

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 44,71 44,46 +0,6% 0,25 -21,2% Brent/ICE 47,23 46,92 +0,7% 0,31 -19,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.254,60 1.254,00 +0,0% +0,60 +9,0% Silber (Spot) 16,70 16,75 -0,3% -0,05 +4,9% Platin (Spot) 926,20 923,00 +0,3% +3,20 +2,5% Kupfer-Future 2,56 2,57 -0,1% -0,00 +1,8%

FINANZMARKT USA

Mit Abgaben zeigt sich die Wall Street am letzten Handelstag der Woche. Unter Druck sten vor allem die Einzelhandelswerte mit einem Gebot von Amazon für die US-Biosupermarktkette Whole Foods, was auch den Gesamtmarkt belastet. Die geplante Übernahme mit einem Volumen von 13,7 Milliarden Dollar würde die Lage für die etablierten Einzelhändler weiter verschärfen, denn hier herrscht ohnehin ein massiver Preiskampf. Entsprechend fällt die Reaktion der Aktien aus dem Sektor aus. Wal-Mart verlieren 5,3 Prozent, Kroger fallen um 12,6 Prozent, Sprouts Farmers Markets geben um 7,9 Prozent nach und Target fallen um 9,2 Prozent. Amazon bietet 42 Dollar, das ist ein Aufschlag von 27 Prozent auf den Schlusskurs vom Donnerstag. Für den Internet-Konzern wäre es die größte Übernahme in der Geschichte des Unternehmens. Die Aktie von Whole Foods schießt um 27 Prozent auf 41,98 Dollar nach oben und Amazon gewinnen 3,2 Prozent. Die Aktien der Google-Mutter Alphabet geben 0,6 Prozent ab. Brüssel werfe dem US-Internetkonzern vor, seine Marktdominanz in der Internet-Suche nach Shopping-Vergleichsportalen zu missbrauchen, um seine eigenen Angebote zu begünstigen, sagten informierte Personen. Die erwartete Strafe dürfte sogar noch höher ausfallen, als die bisherige Rekordgeldbuße der EU. Vor acht Jahren hatte die Behörde Intel mit einer Strafe von 1,06 Milliarden US-Dollar belegt. Für den Aktienkurs von Booz Allen Hamilton geht es um 18,2 Prozent abwärts. Gegen die Beratungsgesellschaft, die fast ausschließlich von Regierungsaufträgen lebt, ermittelt das US-Justizministerium wegen des Verdachts nicht korrekter Abrechnungen. Steel Dynamics fallen um 1,3 Prozent, nachdem der Stahlkonzern am Vorabend einen enttäuschenden Ausblick auf das zweite Geschäftsquartal gegeben hat.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Börsen haben am Freitag im Zeichen des so genannten "Hexensabbats" gestanden - des großen Verfalls an den Terminbörsen. Dabei liefen Index-Futures, Index-Optionen und Optionen auf die Einzelaktien aus. Bei den Einzelhändlern ging es am Nachmittag abrupt nach unten, da der US-Online-Gigant Amazon die amerikanische Biosupermarktkette Whole Foods für 13,7 Milliarden Dollar übernehmen will. Vor allen in Amerika wird dies als Attacke auf den dortigen traditionellen Einzelhandel gesehen, die Kurse der US-Einzelhändler brachen zum Teil zweistellig ein. Auch in Europa kam es zu Kursturbulenzen, der Stoxx-Branchenindex lief mit der Meldung abwärts und verlor schließlich 1,2 Prozent. In Großbritannien belastete zusätzlich, dass Whole Foods dort bereits mit Filialen vertreten ist. Tesco sackten um 4,9 Prozent ab, Sainsbury 3,8 Prozent. In Paris fielen Carrefour um 3,2 Prozent. Ahold in Amsterdam brachen sogar um 9,5 Prozent ein, weil der Konzern in Amerika stark vertreten ist. In Deutschland ging es für Metro aber nur um moderate 0,9 Prozent nach unten. Am Markt gingen die Meinungen über den möglichen Nestle-Ausstieg aus dem US-Süßwarengeschäft etwas auseinander. Während Händler dem Schritt keine größere Marktrelevanz zubilligten, weil das betroffene Umsatzvolumen zu gering ausfalle, sehen die Analysten von Baader-Helvea die Entschlossenheit der neuen Führung hinter den Aufschlägen bei der Aktie des schweizerischen Lebensmittelkonzerns. Nestle-Titel zogen um 3 Prozent an und zählten damit zu den festesten Werten im Stoxx-50-Index. Moeller-Maersk legten um 1,6 Prozent zu. Der Konzern will das Öl-Geschäft an die Börse bringen. Im DAX standen Siemens unter Druck. Der Kurs fiel um 0,9 Prozent. Händler verwiesen auf Aussagen, die Siemens auf einer Konferenz gemacht habe. Das Geschäft in der Sparte Power and Gas entwickle sich vergleichsweise schwach. Im MDAX stiegen MTU um 3 Prozent. "MTU könnte einer der Gewinner der Paris Air Show werden", sagte ein Händler. Die Messe beginnt am Montag.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.20 Uhr Do, 17.36 Uhr % YTD EUR/USD 1,1191 +0,36% 1,1152 1,1151 +6,4% EUR/JPY 124,05 +0,08% 123,95 123,49 +0,9% EUR/CHF 1,0899 +0,26% 1,0871 1,0870 +1,8% EUR/GBP 0,8754 +0,26% 0,8731 1,1440 +2,7% USD/JPY 110,84 -0,30% 111,17 110,73 -5,2% GBP/USD 1,2785 +0,10% 1,2772 1,2759 +3,6%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den ostasiatischen Börsen haben am Freitag positive Vorzeichen dominiert, trotz negativer Vorgaben der US-Börsen. Die Aktienmärkte profitierten von einem festeren Dollar. Dieser legte zu, weil Anleger der US-Notenbank ihre "hawkischen" Aussagen nunmehr abnahmen, wie Händler sagten. Angeführt wurden die Börsen der Region vom Tokioter Aktienmarkt, der Rückenwind auch von der Bank of Japan erhielt, die an ihrer ultralockeren Geldpolitik zunächst festhält. Die stärker divergierende Geldpolitik von BoJ und Fed dürfte den Yen zum Dollar weiter abwerten lassen - zur Freude der japanischen Exporteure, die von einem schwächeren Yen profitieren. Unter den Aktien exportorientierter japanischer Unternehmen verbesserten sich Mitsubishi Electric um 1,7 Prozent und Honda um 0,7 Prozent. Für das Minus in Schanghai machten Beobachter die Furcht vor strengeren regulatorischen Vorgaben für chinesische Unternehmen verantwortlich. Während Technologiewerte in den USA abermals verkauft wurden, verzeichnete der Sektor in Asien Kursgewinne. Softbank stiegen in Tokio um 2,9 Prozent. In Taiwan legten die Aktien des Apple-Zulieferers Hon Hai Precision um 2,4 Prozent zu, obwohl die Apple-Aktie am Vortag nachgegeben hatte. Berichte darüber, dass das neue iPhone der Konkurrenz technisch unterlegen sein könnte, hatten den Kurs von Apple in der vergangenen Woche kräftig zurückfallen lassen und auch die Aktien der Zulieferer belastet. Taiwan Semiconductor Manufacturing rückten um 1,7 Prozent vor. Aktien von Takata waren in Tokio vom Handel ausgesetzt. Laut Medienberichten steht der angeschlagene Airbag-Hersteller kurz davor, Gläubigerschutz zu beantragen. Die Aufwertung des Dollar hatte die Preise für Öl und Gold, die in der US-Währung bezahlt werden, am Donnerstag kräftig gedrückt. Nun kam es zu einer Stabilisierung.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Lanxess will bis zu 6 Millionen Euro für Aktienrückkauf ausgeben

Der Spezialchemiekonzern Lanxess will vom 19. bis zum 30. Juni bis zu 100.000 eigene Aktien zurückkaufen. Für den Erwerb will das MDAX-Unternehmen insgesamt maximal 6 Millionen Euro ausgeben. Der Rückkauf soll ausschließlich im Xetra-Handel der Frankfurter Börse erfolgen, wie die Lanxess AG mitteilte. Mit den Anteilen sollen Verpflichtungen aus einem Belegschaftsaktienprogramm erfüllt werden.

Berliner Gründer will Deutsche zu Autovermietern machen

Deutschland ist Autoland. In wenigen anderen Ländern hat das Auto einen so hohen Stellenwert wie hier, auch wenn die Liebe zum Blech bei den Jüngeren etwas verblasst ist. Ein Berliner Gründer will die Deutschen mit seinem Startup Getaway nun sogar dazu bringen, ihre geliebten Autos für Fremde zu öffnen und sie damit fahren zu lassen. Gegen die Zahlung einer Miete. "Die Autos stehen im Schnitt 23 von 24 Stunden am Tag ungenutzt herum", sagt Edgar Scholler, Gründer von Getaway. Das will der 31-Jährige ändern und damit gleichzeitig viele Autos auf deutschen Straßen überflüssig machen.

Insolvente Reederei Rickmers stößt Investorenprozess an

Die Hamburger Reedereigruppe Rickmers hat das Investmenthaus Macquarie Capital mit der Suche nach einem oder mehreren Investoren beauftragt. Wie der Anbieter von Dienstleistungen für die Schifffahrtsindustrie und Schiffseigentümer weiter mitteilte, hat der Aufsichtsrat nach dem einvernehmlichen Ausscheiden von CEO Ignace Van Meenen die langjährigen Manager der Gruppe, Frank Bünte (CRO/Deputy CFO) und Holger Strack (COO), zusätzlich in den Vorstand der Rickmers Holding AG berufen.

Adler Real Estate kauft Aktien zurück

Die Adler Real Estate will eigene Aktien für bis zu 10 Millionen Euro zurückkaufen. Auf Basis des aktuellen Kursniveaus entspreche dies bis zu 664.451 Aktien oder rund 1,27 Prozent des aktuellen satzungsmäßigen Grundkapitals der Gesellschaft, teilte das im SDAX notierte Unternehmen mit.

Amazon übernimmt US-Supermarktkette für 13,7 Milliarden Dollar

