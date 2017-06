TORONTO, ONTARIO -- (Marketwired) -- 06/16/17 -- The quarterly rebalancing of the CSE Composite Index will result in the following changes, effective after the close on Friday, June 16, 2017.

ADDITIONS SYMBOL ISSUER SECTOR MHY.UN Marret High Yield Strategies Fund Diversified Industries MARI Maricann Group Inc Life Sciences LSL Liberty Silver Corp. Mining LOTO LottoGopher Holdings Inc. Diversified Industries TER TerrAscend Corp. Life Sciences MIRL Minera IRL Limited Mining CIM CIM International Group Inc. Diversified Industries OWM One World Minerals Inc. Mining CO International Cobalt Corp Mining QCC Quadron Cannatech Corporation Life Sciences STX Starrex International Ltd. Diversified Industries SNA Star Navigation Systems Group Ltd. Technology RISE Rise Gold Corp. Mining IP Imagination Park Entertainment Inc. Diversified Industries CMC Cielo Waste Solutions Corp. Technology DEP Deploy Technologies Inc. Technology TO Tower One Wireless Corp. Technology UAV Global UAV Technologies Ltd. Technology PTX Platinex Inc. Mining MMJ Matica Enterprises Inc. Life Sciences GBC GreenBank Capital Inc. Diversified Industries SQA Stina Resources Ltd. Mining RGE Rheingold Exploration Corp. Mining ZTE ZTEST Electronics Inc. Technology SHP Shoal Point Energy Ltd. Oil and Gas RFR Renforth Resources Inc. Mining LEO Leo Resources Inc. Mining NI Victory Nickel Inc. Mining DELETIONS SYMBOL ISSUER SECTOR SL Supreme Pharmaceuticals Inc. Life Sciences MUR Murchison Minerals Ltd. Mining PKG ParcelPal Technology Inc. Technology ACG Alliance Growers Corp. Life Sciences LLP LeenLife Pharma International Inc. Diversified Industries RXM Rockex Mining Corporation Mining CNI Cloud Nine Education Group Ltd. Technology CME Canadian Metals Inc. Mining CEG Cerro Grande Mining Corporation Mining BIS BlackIce Enterprise Risk Management Inc. Technology GFI Gravitas Financial Inc. Diversified Industries ITV ICTV Brands Inc. Diversified Industries CK Cascadia Consumer Electronics Corp. Technology

For more information about the CSE Composite Index, including the full list of securities and the index methodology, visit the CSE website.

