Liebe Leser,

es gibt Neuigkeiten aus Tansania in Bezug auf Barrick Gold. Dazu ein kleiner Rückblick: Die Behörden bzw. die Regierung von Tansania hatten den Export von Konzentrat durch die Acacia-Mine (an der Barrick Gold die Mehrheit hält) verboten. Denn in dem Konzentrat sei die Konzentration von Gold nicht korrekt angegeben. Deshalb der Exportstopp. Das ist für Barrick Gold nicht ohne, denn schließlich liefert die Acacia-Mine immerhin rund 6% der gesamten Goldproduktion-Guidance ... (Peter Niedermeyer)

