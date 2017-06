Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat den verstorbenen Altkanzler Helmut Kohl (CDU) als "großen Deutschen" und "großen Europäer" gewürdigt. "Er war ein großer Staatsmann, ein großer deutscher Politiker und vor allem ein großer Europäer, der sehr viel dafür getan hat, dass nicht nur die Deutsche Einheit gekommen ist, sondern auch dass Europa zusammengewachsen ist", erklärte Gabriel. Das sei das "große Vermächtnis" Kohls.

"So wird er uns in Erinnerung bleiben", sagte der SPD-Politiker weiter. "Es ist ein wirklich großer Deutscher gestorben."

Kohl ist im Alter von 87 Jahren dahingeschieden, wie seine Partei auf dem Kurznachrichtendienst Twitter bestätigte. Die Bild-Zeitung hatte gemeldet, dass der langjährige CDU-Vorsitzende am Morgen in seinem Haus in Ludwigshafen gestorben sei.

Für die SPD kondolierte auch Altkanzler Gerhard Schröder. "Helmut Kohl war ein großer Patriot und Europäer", sagte Schröder dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Trotz des harten Wahlkampfes 1998 habe er stets Respekt für seine historische Leistung empfunden. "Die Einigung unseres Landes und unseres Kontinents wird auf alle Zeit auch mit seinem Namen verbunden bleiben", erklärte der SPD-Politiker weiter.

Kohl stand von 1982 bis 1998 an der Spitze der Bundesregierung.

