Nutritional High International Inc: Starbuds gibt erste Bestellung für FLI-Vaporisatorkartuschen auf

Toronto, Ontario - Nutritional High International Inc. (das Unternehmen oder Nutritional High) (CSE: EAT, OTCQB: SPLIF, FRANKFURT:2NU) freut sich, bekannt zu geben, dass die Vaporisatorkartuschen der Marke FLI nun in ausgewählten Filialen von Starbuds in Colorado erhältlich sind.

Palo Verde LLC (Palo Verde), das Konzessionsunternehmen von Nutritional High in Colorado, hat die erste Bestellung für FLI-Vaporisatorkartuschen (500 mg) an Starbuds ausgeliefert. Starbuds ist mit acht Filialen in Pueblo, Commerce City, Louisville, Denver und Aurora einer der führenden Betreiber von Marihuanaausgabestellen in Colorado. die FLI-Kartuschen werden zunächst in den Ausgabestellen von Starbuds in Pueblo (4305 Thatcher Ave.) und Pueblo West (480 S McCulloch Blvd) geführt werden.

David Johnson, Besitzer von Palo Verde, sagte dazu: Der Fortschritt, den wir hinsichtlich der Fähigkeit der FLI-Marke, sich am Markt in Colorado zu etablieren, erreichen, ist sehr erfreulich. Wir sehen weiteren Partnerschaftsmöglichkeiten mit führenden Ausgabestellenbetreibern wie Starbuds gespannt entgegen und freuen uns darauf, die FLI-Produkte in naher Zukunft auch in anderen Starbuds-Filialen in Colorado anbieten zu können.

Nutritional High konzentriert sich auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Produkten und landesweit anerkannten Marken in der Branche für Marihuanaaufgussprodukte, einschließlich Nahrungsmittel und Ölextrakte zur alimentären und medizinischen Anwendung bzw. als Genussmittel für Erwachsene. Das Unternehmen ist ausschließlich über lizenzierte Einrichtungen in Rechtsstaaten tätig, in denen solche Aktivitäten genehmigt und per Gesetz reguliert werden.

Um aktuelle Informationen über die Aktivitäten und wichtigsten Presseaussendungen des Unternehmens sowie andere Pressemitteilungen zu erhalten, folgen Sie bitte Nutritional High auf Facebook, Twitter, Instagram und Google+ oder besuchen Sie www.nutritionalhigh.com.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

David Posner, Chairman of the Board Nutritional High International Inc. 647-985-6727 E-Mail: dposner@nutritionalhigh.com Nutritional High International Inc. 77 King Street West, Suite 2905 Toronto, ON M5K 1H1

