NEW YORK (Dow Jones)--Der Präsident der Federal Reserve Bank Minneapolis, Neel Kashkari, sieht die jüngste Abschwächung bei den US-Inflationsdaten nicht Einmaleffekten geschuldet. Er stellt sich damit gegen die Aussage von US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen, die dieses Argument bei ihre Pressekonferenz im Anschluss an die Zinserhöhung der Fed am Mittwoch gebraucht hatte. Kashkari hatte bereits bei der Sitzung am 15. März gegen eine Zinserhöhung gestimmt.

"Wir sollten abwarten bis feststeht, ob die jüngste Abschwächung vorübergehend ist, um sicherzustellen, dass sich das Fed-Mandat, einen Inflationsanstieg auf 2 Prozent zu erreichen, auch umsetzen lässt", sagte Kashkari. Das Risiko einer abwartenden Haltung wäre nach Ansicht des FOMC-Mitglieds nicht allzu groß gewesen.

June 16, 2017 12:21 ET (16:21 GMT)

