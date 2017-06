Von Markus Fugmann

Jetzt ist es so weit: mit der Bio-Supermarktkette Whole Foods kauft sich Amazon direkt in den US-Lebensmittelbereich ein - und bei den traditionellen Unternehmen dieser Branche wie Wal-Mart oder Kroger's herrscht nackte Panik: die Aktien brechen massiv ein, man erinnert sich, wie Amazon einst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...