Köln/Erfurt (ots) - Für das eigenproduzierte Wissensmagazin "Einfach tierisch" und die Animationsserie "Die Nektons - Abenteurer der Tiefe" wurde SUPER RTL bei der heutigen Preisverleihung der GOLDENEN SPATZEN in Erfurt gleich doppelt ausgezeichnet. Die Preisverleihung stellte den Abschluss des 25. Kinder-Medien-Festivals GOLDENER SPATZ dar und wurde von Comedian Thomas Hermanns moderiert.



In der Kategorie Information/Dokumentation wusste das gleichermaßen lehrreiche wie humorvolle "Einfach tierisch" (Megaherz) die 26-köpfige Kinderjury zu überzeugen. Die Jury konstatierte: "Die Sendung ist für Kinder leicht verständlich und auch Erwachsene können dabei noch etwas lernen." Den Preis nahmen das Moderatoren-Duo Maria Meinert und Daniele Rizzo sowie Producerin Christine Gerstner in Empfang.



In der Kategorie Serie/Reihe konnte sich "Die Nektons - Abenteurer der Tiefe" (Technicolor) durchsetzen. Redakteurin Lisa Albers von SUPER RTL nahm in Erfurt den SPATZ für die nautische Animationsserie entgegen, die von den Abenteuern einer Forscherfamilie auf Erkundungsmission in der Tiefsee erzählt. Die Jury hob insbesondere die sehr gute Animation der Produktion hervor, bei der SUPER RTL unter anderem an der Konzept- sowie Drehbuchentwicklung redaktionell beteiligt war und attestierte der Episode "Das Seeungeheuer" besonderen Einfallsreichtum und Spannung.



Programmdirektor Carsten Göttel zeigt sich hocherfreut über die Auszeichnungen mit dem renommierten Kindermedienpreis: "Wir suchen weltweit nach hochwertigen Animationsformaten - und legen gleichzeitig großen Wert auf die lokale Produktion von Magazinformaten, die Kinder unterhalten und Wissen vermitteln. Dass wir für diese sehr unterschiedlichen Programmfarben mit zwei GOLDENEN SPATZEN ausgezeichnet wurden, ist für uns Bestätigung und Ansporn zugleich, auch in Zukunft auf Vielfalt und Qualität zu setzen."



