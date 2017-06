Ergomed plc gibt Ergebnisse ihrer Hauptversammlung 2017 bekannt

Ergomed plc gibt Ergebnisse ihrer Hauptversammlung 2017 bekannt 16.06.2017

London, UK - 16. Juni 2017: Ergomed plc ("Ergomed" oder "das Unternehmen"; AIM: ERGO LN, Xetra: 2EM GR), ein Unternehmen, das spezialisierte Dienstleistungen für die pharmazeutische Industrie anbietet und sich der Entwicklung neuer Wirkstoffe widmet, gibt heute bekannt, dass alle Beschlussanträge, die den Aktionären im Rahmen der heutigen Hauptversammlung vorgelegt wurden, genehmigt wurden.

Beschlussanträge 1 bis 5 wurden per Handzeichen angenommen. Die detaillierten Ergebnisse der Stimmrechtsvertreter waren wie folgt:

Beschlussantrag Stimmen dafür Stimmen dagegen Enthaltungen

1 7.173.627 152.834 0 2 7.325.794 0 667 3 7.325.794 0 667 4 7.325.794 0 667 5 7.315.839 0 10.622

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse für die Beschlussanträge 6 und 7 (inklusive Stimmrechtsvertreter) waren wie folgt:

Beschlussantrag Stimmen dafür Stimmen dagegen Enthaltungen

6 24.118.915 4.235.625 13.622 7 24.118.915 4.235.625 13.622

Der vollständige Wortlaut der Beschlussanträge kann der Ankündigung der Hauptversammlung, die auf der Website des Unternehmens www.ergomedplc.com zur Verfügung steht, entnommen werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

MC Services AG Medienkontakt für Deutschland & Investor Relations Kontinentaleuropa

Anne Hennecke Tel.: +49 211 529252 22 anne.hennecke@mc-services.eu

Über Ergomed

Ergomed plc ist ein profitables Unternehmen mit Sitz in Großbritannien (UK), das für die pharmazeutische Industrie Dienstleistungen im Bereich der Wirkstoffentwicklung anbietet und über ein wachsendes Portfolio von Co-Development-Partnerschaften verfügt. Ergomed agiert in über 50 Ländern.

Ergomed ist ein Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen klinische Entwicklung, Studien-Management und Pharmakovigilanz. Die Gesellschaft arbeitet für über 100 Kunden, darunter sowohl Top10-Pharmaunternehmen als auch kleine und mittelgroße Unternehmen der Wirkstoffentwicklung. Ergomed führt erfolgreich klinische Entwicklungsprogramme von der Phase I bis hin zu späten Entwicklungsphasen durch.

Ergomed hat einen umfangreichen therapeutischen Fokus mit einer besonderen Expertise in Onkologie, Neurologie und Immunologie sowie in der Entwicklung von Medikamenten für seltene Erkrankungen (Orphan Drugs). Das Unternehmen ist der Auffassung, dass sich der Ansatz von Ergomed in der klinischen Entwicklung durch sein innovatives Modell des Studienzentren-Managements und den Einsatz von Ärzteteams für die Durchführung von klinischen Studien von dem anderer Anbieter unterscheidet. Dadurch arbeitet Ergomed sehr eng mit den Ärzten zusammen, die an den klinischen Studien beteiligt sind.

Zusätzlich zu seinem Angebot an qualitativ hochwertigen Dienstleistungen in der klinischen Entwicklung baut Ergomed ein Portfolio an Co-Development-Partnerschaften mit Pharma- und Biotech-Unternehmen auf, mit denen es sich die Risiken und Chancen in der Wirkstoffentwicklung teilt. Dabei bringt Ergomed seine umfassende Expertise und seine Dienstleistungen in die Programme ein und erhält im Gegenzug eine Gewinnbeteiligung an den Wirkstoffkandidaten, die sich in der Entwicklung befinden. Zudem erwarb Ergomed kürzlich eine Pipeline von Produkten für die Blutstillung bei chirurgischen Eingriffen, die das Unternehmen selbst entwickelt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ergomedplc.com.

