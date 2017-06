Lieber Leser,

das in Kanada ansässige Technologieunternehmen Blackberry wird am 23. Juni die Quartalsergebnisse für das erste Geschäftsquartal 2017/18 veröffentlichen. Blackberry hat eine Marktkapitalisierung von 5,53 Mrd. US-Dollar. Analysten schätzen, dass der Umsatz um mehr als 35 % gegenüber dem Vorjahresquartal fallen wird. Per zweites Geschäftsquartal sollen die Umsätze immer noch um fast 30 % niedriger ausfallen. Für das gesamte Geschäftsjahr 2017/18 rechnen ... (Rami Jagerali)

Den vollständigen Artikel lesen ...