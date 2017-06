Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den verstorbenen Altkanzler Helmut Kohl als "Glücksfall für uns Deutsche" gewürdigt. Kohl sei ein großer Deutscher und ein großer Europäer gewesen, sagte sie am Freitagabend am Rande eines Besuchs in Rom.

Sie denke mit "großem Respekt und großer Dankbarkeit" an sein Leben. Merkel hob vor allem Kohls Rolle bei der deutschen Wiedervereinigung und bei der Einigung Europas hervor. Der ehemalige Bundeskanzler habe sich "um beides wie kaum ein anderer verdient gemacht". Auch ihr eigenes Leben habe der "Kanzler der Einheit" entscheidend geprägt.

"Ich bin ganz persönlich dankbar dafür, dass es ihn gegeben hat", so Merkel. "Ich verneige mich vor seinem Angedenken." Kohl war am Freitagmorgen im Alter von 87 Jahren in seinem Haus in Ludwigshafen gestorben. Er war von 1982 bis 1998 Bundeskanzler.