CDU bestätigt Tod von Helmut Kohl

Die CDU hat den Tod von Altkanzler Helmut Kohl bestätigt. "Wir trauern", schrieb die Partei über den Kurznachrichtendienst Twitter. Kohl starb laut einem Bericht der Bild-Zeitung am Freitagmorgen in seinem Haus in Ludwigshafen im Alter von 87 Jahren. Kohl war von 1982 bis 1998 Bundeskanzler.

Bundesregierung schließt sich Kritik an Ditib an

Auch die Bundesregierung hat die Absage des Islamverbands Ditib an die Antiterrordemonstration am Samstag in Köln kritisiert. Dass Ditib nicht an der Kundgebung teilnehmen wolle, sei "einfach schade", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) begrüße es "sehr, dass Muslime und ihre Freunde an diesem Samstag ein klares Zeichen gegen Gewalt und Terrorismus jeder Art setzen wollen".

Bundesregierung: US-Sanktionspläne gegen Russland völkerrechtswidrig

Die geplante Verschärfung der US-Sanktionen gegen Russland stößt bei der Bundesregierung auf massive Kritik, da sie Strafmaßnahmen auch gegen deutsche Firmen befürchtet. Es sei "befremdlich", dass im Zusammenhang mit der Bestrafung russischen Verhaltens "die europäische Wirtschaft ein Ziel der amerikanischen Sanktionen sein soll", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Das Auswärtige Amt nannte die US-Pläne "politisch inopportun" und "völkerrechtswidrig". Der US-Senat hatte am Donnerstag mit großer Mehrheit für neue Sanktionen gegen Moskau wegen mutmaßlicher russischer Einmischungen in den US-Präsidentschaftswahlkampf gestimmt.

Fratzscher und Fuest teilweise für Macrons Eurozone-Reformvorschlag

Die beiden deutschen Ökonomen Marcel Fratzscher und Clemens Fuest sehen die Reformvorschläge für die Eurozone aus Frankreich teilweise positiv. Beide Wirtschaftsprofessoren unterstützen die Idee eines europäischen Notfallfonds, der Euro-Länder in einer Wirtschaftskrise helfen soll. "Ländern in schwierigen Zeiten sollte mit einer Art Versicherung zur Seite gestanden werden", sagte Fratzscher bei einer gemeinsame Veranstaltung mit Fuest in Berlin. Dazu könnte nach seinen Vorstellungen der EU-Rettungsfonds ESM zu einem echten europäischen Währungsfonds ausgebaut werden. "Es ist gut, dass es jetzt eine neue Perspektive gibt für die Reform der Eurozone", erklärte auch Fuest.

US-Baubeginne und -genehmigungen weitaus schwächer als erwartet

Die Neubautätigkeit in den USA hat sich im Mai weitaus schwächer als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Bauministeriums sank die Zahl der Neubaubeginne gegenüber dem Vormonat um 5,5 Prozent und erreichte einen aufs Jahr hochgerechneten Wert von 1,092 Millionen. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten dagegen einen Anstieg um 3,4 Prozent prognostiziert. Der zunächst für April gemeldete Rückgang von 2,6 Prozent wurde zudem auf 2,8 Prozent revidiert. Auf Jahressicht lagen die Baubeginne im Mai um 2,4 Prozent niedriger.

Stimmung der US-Verbraucher deutlich schwächer als erwartet

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Mai deutlich stärker als erwartet eingetrübt, wozu Lagebeurteilung und Erwartungen gleichermaßen beitrugen. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA fiel laut der ersten Umfrage auf 94,5 (Vormonat: 97,1) Punkte, den niedrigsten Stand seit November 2016. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Wert von 97,0 erwartet.

US-Präsident Trump: "Gegen mich wird ermittelt"

US-Präsident Donald Trump hat nun selber erklärt, dass in der Russland-Affäre gegen ihn persönlich wegen möglicher Justizbehinderung ermittelt wird. "Gegen mich wird ermittelt, weil ich den FBI-Direktor gefeuert habe", schrieb Trump am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Er bezog sich damit auf seine Entlassung des Chefs der Bundespolizei, James Comey, Anfang Mai.

Trump bricht mit Obamas Kuba-Politik

US-Präsident Donald Trump bricht mit einer der symbolträchtigsten Initiativen seines Vorgängers Barack Obama: Trump will die Öffnung gegenüber Kuba zum Teil wieder rückgängig machen. US-Bürger sollen nicht mehr so leicht auf die kommunistisch regierte Insel reisen dürfen, für Tourismusunternehmen sollen neue Beschränkungen gelten, wie das Weiße Haus ankündigte. Im Kern plant Trump ein Verbot von Finanztransaktionen mit dem kubanischen Tourismuskonzern Gaesa, hinter dem die Armee des Landes steht. Gaesa betreibt Joint Ventures auch mit US-Unternehmen, unter anderem mit der Hotelkette Marriott. An der Spitze des Tourismuskonzerns steht der Schwiegersohn von Präsident Raúl Castro.

Berliner Gründer will Deutsche zu Autovermietern machen

Deutschland ist Autoland. In wenigen anderen Ländern hat das Auto einen so hohen Stellenwert wie hier, auch wenn die Liebe zum Blech bei den Jüngeren etwas verblasst ist. Ein Berliner Gründer will die Deutschen mit seinem Startup Getaway nun sogar dazu bringen, ihre geliebten Autos für Fremde zu öffnen und sie damit fahren zu lassen. Gegen die Zahlung einer Miete. "Die Autos stehen im Schnitt 23 von 24 Stunden am Tag ungenutzt herum", sagt Edgar Scholler, Gründer von Getaway. Das will der 31-Jährige ändern und damit gleichzeitig viele Autos auf deutschen Straßen überflüssig machen.

Union: Griechenland-Kompromiss keine wesentliche Änderung

Die Unions-Fraktion hat eine genaue Prüfung der Auszahlung der von den Euro-Finanzministern vereinbarten neuen Kredittranche im Bundestags-Haushaltsausschuss angekündigt. Sie sieht darin aber keine "wesentliche Programmänderung" und somit keinen Grund für eine mögliche Befassung des gesamten Bundestags damit. Das geht aus einer Stellungnahme von Vize-Fraktionschef Ralph Brinkhaus und Haushaltsexperte Eckhardt Rehberg (beide CDU) hervor.

Schäuble warnt vor "Unruhe" durch neue Griechenland-Abstimmung im Bundestag

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) sieht nach der Verständigung der Euro-Länder auf neue Hilfszahlungen für Griechenland keinen Grund für eine neuerliche Abstimmung im Bundestag. Dies würde "neue Unruhe an den Märkten, neue Unsicherheit bringen", warnte Schäuble in Luxemburg. SPD-Fraktionsvize Carsten Schneider warf Schäuble vor, dass er bei der Frage von Schuldenerleichterungen für Griechenland "taktiert und blockiert".

Russlands Zentralbank senkt erneut Leitzins

Die russische Notenbank hat den Leitzins zum dritten Mal dieses Jahr gesenkt und weitere Zinsschritte in Aussicht gestellt. Die Zentralbank schraubte den Zins um 25 Basispunkte auf 9 Prozent herunter. Einige Ökonomen hatten mit einer größeren Zinssenkung um 50 Basispunkte gerechnet. Zur Begründung verwiesen die Notenbanker auf eine derzeit stabile Inflation rund um den Zielwert von 4 Prozent und gesunkene Inflationserwartungen auf kurzer Sicht.

Fed/Kashkari stimmte wegen schwachen Inflationsdaten gegen Zinserhöhung

Der Präsident der Federal Reserve Bank Minneapolis, Neel Kashkari, sieht die jüngste Abschwächung bei den US-Inflationsdaten nicht Einmaleffekten geschuldet. Er stellt sich damit gegen die Aussage von US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen, die dieses Argument bei ihre Pressekonferenz im Anschluss an die Zinserhöhung der Fed am Mittwoch gebraucht hatte. Kashkari hatte bereits bei der Sitzung am 15. März gegen eine Zinserhöhung gestimmt.

Auch CDU will Rentenalter nicht anheben

Nach der SPD soll es auch mit der CDU nach der Bundestagswahl keine Anhebung des Rentenalters geben. Das kündigte Generalsekretär Peter Tauber in einem Interview mit den Stuttgarter Nachrichten und der Stuttgarter Zeitung an. Auf die Frage, ob er eine Heraufsetzung kategorisch ausschließen könne, antwortete er mit "Ja". Die Rentenversicherung sei bis 2030 gut aufgestellt, sagte der CDU-General.

