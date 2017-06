Lieber Leser,

die Amazon-Aktie nimmt ihren Aufwärtstrend wieder auf, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen den Lebensmittelhändler Whole Foods Market kauft. Amazon will dafür 13,7 Mrd. US-Dollar oder 42 US-Dollar je Aktie von Whole Food Market bieten. Damit steigert Amazon erstmals im großen Stil Marktanteile im Lebensmittelbereich, dem Bereich bei dem der e-Commerce Handel bisher nur ein geringfügiges Wachstum verzeichnet. Whole Foods Market ist besonders für ... (Rami Jagerali)

Den vollständigen Artikel lesen ...