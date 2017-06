Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den am Freitag verstorbenen Altbundeskanzler Helmut Kohl als einen "Glücksfall" für die Deutschen gewürdigt und ihre persönliche Dankbarkeit Kohl gegenüber ausgedrückt.

"Mich erfüllt diese Nachricht mit tiefer Trauer", sagte Merkel bei einem Statement im Kanzleramt. Merkel betonte, sie denke "mit großem Respekt und mit großer Dankbarkeit an das Leben und Wirken von Bundeskanzler Helmut Kohl", der ein großer Deutscher und ein großer Europäer gewesen sei.

"Es wird noch eine Zeit lang dauern, bis wir wirklich ermessen können, was wir mit ihm verloren haben", meinte Merkel. Als Kanzler der Einheit sei Kohl "der richtige Mann zur richtigen Zeit" gewesen. "Er hatte festgehalten am Traum und am Ziel des vereinten Deutschlands, auch als andere schwankten."

Das Handeln Kohls für die Vereinigung Deutschlands sei höchste Staatskunst gewesen. "Man wird noch lange studieren und bewundern, wie geschickt Helmut Kohl und seine Mitstreiter damals die Gunst der Stunde nutzten", meinte Merkel. "Helmut Kohl ist damit zu einem Glücksfall für uns Deutsche geworden." Mit Blick auf ihren eigenen Werdegang fügte die Kanzlerin an: "Ich bin ganz persönlich dankbar, dass es ihn gegeben hat."

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 16, 2017 13:31 ET (17:31 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.