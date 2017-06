Otto Warmbier geriet mitten hinein in den Konflikt zwischen Nordkorea und den USA. Jetzt ist er wieder in seiner Heimat, der Student liegt aber im Koma. Sein Fall gibt Rätsel auf. Die Familie erhebt schwere Vorwürfe.

Am 29. Dezember 2015 stieg Otto Warmbier am Flughafen von Peking in eine Maschine, die ihn nach Nordkorea bringen sollte. Der amerikanische Student hatte eine Tour gebucht, er war Teil einer Gruppe. Fünf Tage verbrachte er in dem abgeschotteten Land, dann wollte er zurück nach China reisen. Es sollte anders kommen. Das nordkoreanische Regime hielt ihn fest. 17 Monate später liegt der 22-Jährige im Koma.

Der Student geriet mitten hinein in den Konflikt zwischen dem kommunistischen Regime und den USA. Es ist eine tragische und seltsame Geschichte, die viel erzählt über das angespannte Verhältnis zwischen den beiden Ländern. Sie handelt von einer verzweifelten Familie, einem ehemaligen Gouverneur aus New Mexiko, schwedischen Diplomaten und amerikanischen Ärzten, die Kernspintomographie-Aufnahmen aus Nordkorea studieren. Aber der Reihe nach.

Als Warmbier am Morgen des 2. Januar am Flughafen von Pjöngjang eintraf, nahmen die nordkoreanischen Behörden ihn fest. Sie beschuldigten ihn, ein patriotisches Propagandabanner von einer Wand gerissen zu haben. Die Justiz des totalitären Staates warf ihm vor, einen staatsfeindlichen Akt begangen zu haben.

Es gibt ein Video aus diesen Wochen von einer Pressekonferenz. Zwei nordkoreanische Beamte in khakifarbenen Uniformen führen den jungen Mann vor die Kameras, sein Haupt ist gesenkt. Unter Tränen gesteht er die Tat. Es ist unklar, ob er dazu gezwungen wurde. Er sagt, er habe das Banner gestohlen, weil er es gegen ein Auto habe eintauschen wollen. Er bittet verzweifelt um Vergebung. ...

