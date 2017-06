The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.06.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.06.2017



ISIN Name



CA07159Y1097 BATTLE MOUNTAIN GOLD

CA23290R1010 DH CORP.

CA29478T1084 ERA RES INC.

CA8627582080 STRATEGIC METALS LTD

USC71058AB42 FRONTERA ENERGY 11/21REGS

US172967JM45 CITIGROUP DEP.SHS P

US19075F1066 COBALT INTL ENERGY DL-,01

US5828391061 MEAD JOHNSON NUTRIT.DL-01

US69338N2062 GR.KOMP.PIK SP.GDR REG.S