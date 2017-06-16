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MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY Chart 1 Jahr
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BATTLE MOUNTAIN GOLD INC
BATTLE MOUNTAIN GOLD INC Chart 1 Jahr
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BATTLE MOUNTAIN GOLD INC0,373-2,10 %
COBALT INTERNATIONAL ENERGY INC0,158-3,66 %
DH CORPORATION17,143+0,56 %
ERA RESOURCES INC0,153+0,66 %
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY79,68-0,55 %
PIK GROUP PJSC GDR4,497+1,03 %
STRATEGIC METALS LTD0,363-4,72 %