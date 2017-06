Regensburg (ots) - Gleich zwei Bundesländer warten jetzt mit einem Machtwechsel auf. Während es im bevölkerungsreichsten Land Nordrhein-Westfalen zur derzeit einzigen schwarz-gelben Landesregierung kommt, etabliert sich im Norden eine Jamaika-Koalition aus CDU, FDP und Grünen. Die Regierungen in Deutschland sind so bunt wie noch nie. Außer im CSU-regierten weiß-blauen Freistaat sind höchst unterschiedlich zusammengesetzte Koalitionen an die Macht gekommen. Das ist in Zeiten, in denen die beiden großen Volksparteien - vor allem die SPD - an Wählerzustimmung verlieren, ein Zeichen für die Stärke unserer Demokratie, vor allem für die Kompromissfähigkeit und Wendigkeit der beteiligten Parteien. Vorentscheidungen für den Bund gibt es damit jedoch nicht. Es ist nicht auszuschließen, dass sich nach der Bundestagswahl die Zahl der Fraktionen vergrößert. Auch ein - bislang nicht gekanntes -Dreierbündnis in der Bundesregierung könnte notwendig werden.



OTS: Mittelbayerische Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62544 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62544.rss2



Pressekontakt: Mittelbayerische Zeitung Redaktion Telefon: +49 941 / 207 6023 nachrichten@mittelbayerische.de