Arlene Foster könnte eine entscheidende Rolle für die Stabilität der britischen Regierung zukommen. Die nordirische Politikerin überlebte nur knapp den Terror der IRA und polarisiert mit erzkonservativen Positionen.

Sie kann sich an diesen Tag im Jahr 1979 noch ganz genau erinnern: "Ich war in der Küche, meine Mutter saß auf der Tischkante, als wir die Schüsse hörten", erzählt Arlene Foster im Gespräch mit einer nordirischen Zeitung Jahrzehnte später. "Ich wusste nicht, was passiert war - bis mein Vater auf allen vieren in die Küche kam und aus dem Kopf blutete."

Acht Jahre war Foster damals alt, als die Terrororganisation IRA ihren Vater, einen Polizisten, fast getötet hätte. Und es war nicht das einzige Mal, dass Foster den blutigen Nordirlandkonflikt zwischen Protestanten und Katholiken hautnah mitbekam.

Einige Jahre später kam sie selbst knapp mit dem Leben davon, als die IRA einen Bombenanschlag auf ihren Schulbus verübte. Diese Erfahrungen haben die Chefin der protestantischen Democratic Unionist Party (DUP) geprägt - auch wenn sie sagt: "Wir sollten die Vergangenheit nicht bestimmen lassen, was wir in Zukunft tun."

In Zukunft gehört voraussichtlich vor allem dies zu den Aufgaben der 46-Jährigen und ihrer Partei: Premierministerin Theresa May bei wichtigen Entscheidungen im britischen Unterhaus zu einer Mehrheit zu verhelfen. Wie das genau funktionieren soll und was Foster dafür im Gegenzug bekommt, das ist noch unklar. Die Gespräche zwischen den beiden Parteien sind noch nicht abgeschlossen. Als wesentlicher Grund für die Verzögerungen gilt der Hochhausbrand in London, bei dem mindestens 30 Menschen gestorben sind.

Es ist eine umstrittene und heikle Allianz, die sich zwischen May und Foster abzeichnet. Sie könnte den fragilen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...