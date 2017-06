Bonn (ots) - Alt-Bundeskanzler Helmut Kohl ist tot. Der "Kanzler der Einheit" ist am Freitag im Alter von 87 Jahren in Ludwigshafen gestorben. Er war von 1982 bis 1998 Bundeskanzler. phoenix ändert aus diesem Anlass das Programm. Um 19 Uhr zeigt phoenix live die Erklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Es folgt eine Würdigung Helmut Kohls, der 16 Jahre lang Kanzler der Bundesrepublik Deutschland war und auch als großer Europäer gilt. Es folgen drei Dokumentationen im Hauptabendprogramm.



live 19:00 Uhr



Erklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Tod von Helmut Kohl



19:15 Uhr vor Ort Moderator Michael Krons



Moderator Michael Krons spricht im Studio mit dem Politikexperten Tilman Mayer über die Verdienste und auch die Schattenseiten von Helmut Kohls.



20:15 Uhr Helmut Kohl - Triumph und Tragödie



ZDF HIstory 2015 Erneute Ausstrahlung 17.6.2017 - 0:45 Uhr und 7:15 Uhr und 17:15 Uhr



21:00 Uhr Poker um die deutsche Einheit



Wurde Russland in der NATO-Frage getäuscht? Film von Ignaz Lozo phoenix/ZDF Erneute Ausstrahlung 17.6.2017 - 1:30 Uhr und 8:00 Uhr und 18:00 Uhr



21:45 Uhr Das Wunder von Berlin



9. November 1989 - Der Fall der Mauer Film von Holger Hillesheim und Ekkehard Kuhn (ZDF) Erneute Ausstrahlung: 17.6.2017 - 2:15 Uhr und 8:45 Uhr und 18:45 Uhr Der Dreiteiler "Die Welt der Ritter" (ab 20.15 Uhr) entfällt.



