Guernsey (awp) - Der Hedge-Fund-Spezialist Lumx (vormals Gottex) will seine Anteile an der HS Group verkaufen. Die Transaktion untersteht indes noch gewissen Bedingungen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilt. Der Verkaufspreis für den Anteil beträgt 4 Mio USD, wobei 2 Mio sofort fällig werden und 2 Mio USD bei Erfüllung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...