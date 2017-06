NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Freitag in allen Laufzeiten zugelegt. Das von der Universität Michigan erhobene US-Verbrauchervertrauen hatte sich im Juni deutlich stärker als erwartet eingetrübt. Zahlen vom Immobilienmarkt der Vereinigten Staaten hatten ebenfalls für Enttäuschung gesorgt.

Zweijährige Anleihen gewannen 2/32 Punkte auf 99 28/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,32 Prozent. Fünfjährige Anleihen rückten um 3/32 Punkte auf 100 1/32 Punkte vor und rentierten mit 1,74 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere stiegen um 3/32 Punkte auf 101 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,15 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren kletterten um 5/32 Punkte auf 104 15/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,78 Prozent./ajx/he

