München (ots) - Aus Anlass des Todes des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl ändert Das Erste am heutigen Freitagabend, 16. Juni 2017, das Programm.



Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen: "Helmut Kohl ist schon zu Lebzeiten als der Kanzler der Wiedervereinigung in die Geschichtsbücher eingegangen. Aber nicht nur für Deutschland war seine 16-jährige Kanzlerschaft von enormer Bedeutung. Als unermüdlicher Kämpfer für das europäische Einigungswerk hat er die entscheidenden Weichen für eine moderne, europäische Union gestellt und Deutschland den Weg in eine europäische Zukunft geöffnet. Mit Helmut Kohl ist ein großer Staatsmann des 20. Jahrhunderts gestorben."



Der neue Programmablauf heute im Ersten:



20:15 Uhr Zum Tod von Helmut Kohl Moderation: Tina Hassel



21:00 Uhr Helmut Kohl - ein europäischer Patriot Dokumentation



21:45 Uhr Die Konfirmation Spielfilm, Deutschland 2016



23:15 Uhr Tagesthemen



23:45 Uhr Helmut Kohl - Das Interview (1) Aufstieg und Macht Zweiteiliger Film von Stephan Lamby und Michael Rutz



1:15 Uhr Nachtmagazin



1:35 Uhr Helmut Kohl - Das Interview (2) Aufstieg und Macht



